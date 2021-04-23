https://ria.ru/20210423/region-1729593354.html

Рязанская область вошла в топ-15 регионов, помогавших бизнесу в пандемию

Рязанская область вошла в топ-15 регионов, помогавших бизнесу в пандемию

Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:21

2021-04-23T11:21

2021-04-23T11:21

рязанская область

россия

николай любимов

экономика

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РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, заявил губернатор Николай Любимов на Всероссийском форуме для предпринимателей "Территория бизнеса – территория жизни".На форуме были подведены итоги регионального этапа национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", также состоялись тематические мастер-классы и круглые столы. В ходе пленарного заседания Любимов подчеркнул, что прошедший год стал серьезным вызовом для предпринимателей и органов власти."Коронавирус всех нас проверял на прочность. Но, как очень точно сказал президент в своем послании Федеральному собранию, пандемия сделала нас сильнее, четко обозначив важнейшие ценности: семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность. В условиях пандемии были приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. В этой работе активное участие принимало предпринимательское сообщество и бизнес-объединения, в том числе "Опора России", – отметил глава региона.Он также проинформировал участников форума о пакетах антикризисных мер, утвержденных областным правительством, и уровне их эффективности."Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Регион был отмечен министром экономического развития России на всероссийской конференции развития инфраструктуры предпринимательства среди лидеров антикризисной поддержки и по результатам сводного рейтинга деятельности центров "Мой бизнес", – сказал Любимов.По его словам, наряду с региональными мерами предприниматели региона активно использовали предложенные на федеральном уровне преференции. В целом более половины рязанских субъектов малого и среднего предпринимательства получили те или иные меры поддержки в 2020 году.Любимов отметил, что в текущем году поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках обновленных региональных проектов по созданию благоприятных условий для самозанятых граждан, для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". На эти цели в 2021 году предусмотрено 433 миллиона рублей из федерального и областного бюджета."Стоит задача не просто сохранить стабильность, но и сделать шаг вперед, используя новые механизмы поддержки, инновационные подходы к созданию благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и самозанятых, в том числе развитие цифровых технологий и организация услуг в онлайн формате, формирование условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. На улучшение делового климата особое внимание обратил наш президент вчера в своем послании Федеральному Собранию", – подчеркнул глава региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/dtp-1727964837.html

https://ria.ru/20210412/rebenok-1727861805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, экономика