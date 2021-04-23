https://ria.ru/20210423/rebenok-1729679111.html

В Москве проверят информацию об издевательствах над ребенком в детсаду

В Москве проверят информацию об издевательствах над ребенком в детсаду

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи с издевательствами над трехлетним ребенком в частном детском саду в Марьино,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:05

2021-04-23T17:05

2021-04-23T17:05

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи с издевательствами над трехлетним ребенком в частном детском саду в Марьино, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы проводит проверку информации о применении недопустимых методов воспитания в отношении трехлетнего мальчика в частном детском саду в районе Марьино. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения применяют насилие и недопустимые методы воспитательного воздействия к малолетнему воспитаннику", - говорится в сообщении.Кроме того, в публикации сообщается, что воспитатель и повар проживают непосредственно в помещении частного дошкольного учреждения.Проведение проверки поручено Люблинской межрайонной прокуратуре. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних, трудового и санитарно-эпидемиологического, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия