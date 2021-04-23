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В Москве проверят информацию об издевательствах над ребенком в детсаду
В Москве проверят информацию об издевательствах над ребенком в детсаду
Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи с издевательствами над трехлетним ребенком в частном детском саду в Марьино,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:05
2021-04-23T17:05
2021-04-23T17:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи с издевательствами над трехлетним ребенком в частном детском саду в Марьино, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы проводит проверку информации о применении недопустимых методов воспитания в отношении трехлетнего мальчика в частном детском саду в районе Марьино. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения применяют насилие и недопустимые методы воспитательного воздействия к малолетнему воспитаннику", - говорится в сообщении.Кроме того, в публикации сообщается, что воспитатель и повар проживают непосредственно в помещении частного дошкольного учреждения.Проведение проверки поручено Люблинской межрайонной прокуратуре. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних, трудового и санитарно-эпидемиологического, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи с издевательствами над трехлетним ребенком в частном детском саду в Марьино, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы проводит проверку информации о применении недопустимых методов воспитания в отношении трехлетнего мальчика в частном детском саду в районе Марьино. В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения применяют насилие и недопустимые методы воспитательного воздействия к малолетнему воспитаннику", - говорится в сообщении.
Кроме того, в публикации сообщается, что воспитатель и повар проживают непосредственно в помещении частного дошкольного учреждения.
Проведение проверки поручено Люблинской межрайонной прокуратуре. Прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних, трудового и санитарно-эпидемиологического, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.