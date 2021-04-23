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Кравчук ответил соратнику Горбачева на слова о его роли в развале СССР
Кравчук ответил соратнику Горбачева на слова о его роли в развале СССР
Советский Союз прекратил существование из-за влияния КПСС и комсомола, заявил URA.RU экс-президент Украины Леонид Кравчук. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:31
2021-04-23T12:31
2021-04-23T15:23
леонид кравчук
кпсс
ссср
украина
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Советский Союз прекратил существование из-за влияния КПСС и комсомола, заявил URA.RU экс-президент Украины Леонид Кравчук.Так он ответил на слова бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМИ Виктора Мироненко, заявившего о персональной ответственности Кравчука за неудачу нового Союзного договора.Экс-лидер Украины отметил, что в 1990-е годы управлять государством фактически было некому: одни республики выступали за создание "нового СССР", а другие хотели получить независимость.Политик также напомнил, что все произошедшие события совпали с нехваткой продуктов в стране и общим недовольством населения.Вместе с тем Кравчук напомнил, что жители СССР не устраивали протестов из-за распада государства и подписания Беловежских соглашений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид кравчук, кпсс, ссср, украина, политика
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Советский Союз прекратил существование из-за влияния КПСС
и комсомола, заявил URA.RU
экс-президент Украины Леонид Кравчук
.
Так он ответил на слова бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМИ Виктора Мироненко, заявившего о персональной ответственности Кравчука за неудачу нового Союзного договора.
Экс-лидер Украины отметил, что в 1990-е годы управлять государством фактически было некому: одни республики выступали за создание "нового СССР", а другие хотели получить независимость.
Политик также напомнил, что все произошедшие события совпали с нехваткой продуктов в стране и общим недовольством населения.
"Все произошло также под влиянием экономической ситуации и из-за вмешательства в политику других стран", — подчеркнул он.
Вместе с тем Кравчук напомнил, что жители СССР не устраивали протестов из-за распада государства и подписания Беловежских соглашений.