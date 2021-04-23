https://ria.ru/20210423/razval-1729607479.html

Кравчук ответил соратнику Горбачева на слова о его роли в развале СССР

Кравчук ответил соратнику Горбачева на слова о его роли в развале СССР

Советский Союз прекратил существование из-за влияния КПСС и комсомола, заявил URA.RU экс-президент Украины Леонид Кравчук. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:31

2021-04-23T12:31

2021-04-23T15:23

леонид кравчук

кпсс

ссср

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_03faa3cfd0a66157ecb21831af373606.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Советский Союз прекратил существование из-за влияния КПСС и комсомола, заявил URA.RU экс-президент Украины Леонид Кравчук.Так он ответил на слова бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМИ Виктора Мироненко, заявившего о персональной ответственности Кравчука за неудачу нового Союзного договора.Экс-лидер Украины отметил, что в 1990-е годы управлять государством фактически было некому: одни республики выступали за создание "нового СССР", а другие хотели получить независимость.Политик также напомнил, что все произошедшие события совпали с нехваткой продуктов в стране и общим недовольством населения.Вместе с тем Кравчук напомнил, что жители СССР не устраивали протестов из-за распада государства и подписания Беловежских соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/1729301056.html

ссср

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид кравчук, кпсс, ссср, украина, политика