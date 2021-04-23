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Пушков рассказал, как Запад использует разлад между Россией и Чехией
Пушков рассказал, как Запад использует разлад между Россией и Чехией
Сенатор Алексей Пушков назвал консолидацию Запада против России главной целью обострения отношений между Москвой и Прагой. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:44
2021-04-23T10:44
россия
якуб кулганек
мид чехии
алексей пушков
чехия
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал консолидацию Запада против России главной целью обострения отношений между Москвой и Прагой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.При этом по его словам, несмотря на общий фон, есть европейские страны, которые выступают за расширение диалога и сотрудничества с Россией."И в силу своих экономических интересов, и в силу политической необходимости", - заявил Пушков.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии и назвала обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В четверг, не получив положительного ответа на требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численности российского посольства.
https://ria.ru/20210423/dokazatelstva-1729567686.html
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россия, якуб кулганек, мид чехии, алексей пушков, чехия, политика

Пушков рассказал, как Запад использует разлад между Россией и Чехией

10:44 23.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал консолидацию Запада против России главной целью обострения отношений между Москвой и Прагой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Администрация Байдена уже поставила задачу сплотить "альянс демократий" для проведения единой политики в отношении России", - считает политик.
При этом по его словам, несмотря на общий фон, есть европейские страны, которые выступают за расширение диалога и сотрудничества с Россией.
"И в силу своих экономических интересов, и в силу политической необходимости", - заявил Пушков.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
07:09
Евродепутат потребовал от Чехии доказательств по обвинениям против России
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства.
Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии и назвала обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В четверг, не получив положительного ответа на требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть в Москву высланных дипломатов, Прага официально объявила о сокращении численности российского посольства.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
 
РоссияЯкуб КулганекМИД ЧехииАлексей ПушковЧехияПолитика
 
 
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