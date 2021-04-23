https://ria.ru/20210423/puteshestvie-1729628633.html
Названа дата запуска круизного поезда по городам Юга и Северного Кавказа
Названа дата запуска круизного поезда по городам Юга и Северного Кавказа
РЖД запустит круизный поезд по городам Северного Кавказа, Черноморского и Каспийского побережий, сообщил журналистам гендиректор Федеральной пассажирской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:34
2021-04-23T14:34
2021-04-23T14:35
туризм
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новороссийск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. РЖД запустит круизный поезд по городам Северного Кавказа, Черноморского и Каспийского побережий, сообщил журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов.Отмечается, что круизный туристический поезд стартует из Москвы 1 мая."Уже второго мая жители Ростовской области могут стать пассажирами одного из серьезных туристических круизов. Он свяжет Москву, Новороссийск, Туапсе, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент. То есть планируем маршрут с охватом двух морей как минимум. Дальше планы — выехать на Белое море", — сказал Пястолов.Как уточнил РИА Новости представитель ФПК, поезд будет отправляться в мае по субботам. Днем туристы смогут ходить по экскурсиям, а ночь проводить в поезде, используя его как "отель на колесах".В рамках круиза можно будет побывать на Черноморском побережье, термальных источниках, увидеть каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чечни, Сулакский каньон Дагестана, а также памятник "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде.
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туризм, новости - туризм, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, новороссийск, махачкала
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. РЖД запустит круизный поезд по городам Северного Кавказа, Черноморского и Каспийского побережий, сообщил журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов.
Отмечается, что круизный туристический поезд стартует из Москвы 1 мая.
"Уже второго мая жители Ростовской области могут стать пассажирами одного из серьезных туристических круизов. Он свяжет Москву, Новороссийск, Туапсе, Кисловодск, Грозный, Махачкалу, Дербент. То есть планируем маршрут с охватом двух морей как минимум. Дальше планы — выехать на Белое море", — сказал Пястолов.
Как уточнил РИА Новости представитель ФПК, поезд будет отправляться в мае по субботам. Днем туристы смогут ходить по экскурсиям, а ночь проводить в поезде, используя его как "отель на колесах".
В рамках круиза можно будет побывать на Черноморском побережье, термальных источниках, увидеть каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чечни, Сулакский каньон Дагестана, а также памятник "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде.