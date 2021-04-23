https://ria.ru/20210423/provokatsiya-1729720830.html

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокаций в Сирии

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокаций в Сирии

Террористы готовят провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в использовании химоружия, сообщил замруководителя Центра по примирению... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T22:03

2021-04-23T22:03

2021-04-23T23:59

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Террористы готовят провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в использовании химоружия, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.Он подчеркнул, что такие сведения поступают на фоне принятия резолюции ОЗХО об ограничении прав Дамаска.По словам Карпова, террористы из организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-эш-Шугур и Бдама. Также отмечается активизация "Белых касок" рядом с населенным пунктом Мардж-эль-Аджан.Ранее на этой неделе в Гааге прошла конференция государств — участников ОЗХО. Франция подготовила проект резолюции о приостановке прав и привилегий Сирии из-за того, что Дамаск якобы нарушил конвенцию по запрещению химического оружия. Члены ОЗХО большинством голосов приняли этот документ. Как сообщил российский постпред в организации Александр Шульгин, к подобному результату привела подтасовка фактов. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

https://ria.ru/20210422/siriya-1729547759.html

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идлиб (мухафаза)

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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире