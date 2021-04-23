https://ria.ru/20210423/prokofev-1729217079.html

Биография Сергея Прокофьева

Биография Сергея Прокофьева

Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля (11 апреля по старому стилю) 1891 года в имении Сонцовка Екатеринославской... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T01:46

2021-04-23T01:46

2021-04-23T01:46

сергей прокофьев

справки

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Русский композитор, пианист и дирижер Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля (11 апреля по старому стилю) 1891 года в имении Сонцовка Екатеринославской губернии (ныне в Донецкой области Украины; в 1927-2017 годах село носило название Красное) в семье агронома.Его мать была пианисткой и под ее руководством Прокофьев рано начал заниматься музыкой. В детстве сочинял фортепианные пьесы, сочинил и записал оперы "Великан" и "На пустынных островах". В течение летних месяцев 1902-1903 годов брал частные уроки теории и композиции у известного в дальнейшем дирижера и композитора Рейнгольда Глиэра, что помогло ему в создании оперы "Пир во время чумы", симфонии и нескольких пьес.В 1904 году Сергей Прокофьев, будучи автором четырех опер, симфонии, двух сонат и нескольких пьес, поступил в Петербургскую консерваторию. Его учителями были известные композиторы Анатолий Лядов (композиция), Николай Римский-Корсаков (инструментовка) и Николай Черепнин (дирижирование), пианистка Анна Есипова (фортепиано), композитор и музыкальный критик Язеп Витол (музыкальная форма) и другие.В 1909 году Прокофьев окончил консерваторию по классу композиции и классу инструментовки, в 1914 году – по классу дирижирования и фортепиано.На выпускном экзамене он исполнил свой Первый концерт для фортепьяно с оркестром, за что был удостоен премии имени Антона Рубинштейна.С 1908 года Прокофьев выступал как пианист с исполнением собственных произведений, с 1913 года гастролировал за рубежом.С первых шагов на музыкальном поприще Прокофьев зарекомендовал себя как сторонник дерзко-новаторских (по меркам начала XX века) средств выразительности; критика 1910-х годов часто называла его музыкальным футуристом. Среди фортепианных произведений консерваторского периода выделяются "Наваждение", "Токката", Соната № 2 для фортепиано (все – 1912), два Концерта для фортепиано с оркестром (1912, 1913), цикл "Сарказмы" (1914). В 1913-1918 годах композитором созданы оперы "Маддалена" (1913) и "Игрок" по Федору Достоевскому (1915-1916), сказка "Гадкий утенок" для голоса и фортепиано (1914), оркестровая "Скифская сюита" (1914-1915), балет "Сказка про шута, семерых шутов перешутившего" (1915), "Классическая" (первая) симфония (1916-1917), романсы на слова Анны Ахматовой (1916) и др.В 1918 году Прокофьев уехал на гастроли в США, где в 1919 году завершил комическую оперу "Любовь к трем апельсинам" (поставлена в 1921 году Чикагским оперным театром). К этому времени относится также Третий фортепианный концерт. В 1922 году композитор переселился в Германию, а в 1923 году перебрался в Париж, выезжая в длительные концертные турне по странам Европы и по Америке, где он выступал как пианист и как дирижер. В Париже антрепризой Сергея Дягилева "Русский балет" были поставлены его балеты "Стальной скок" (1927) и "Блудный сын" (1928). В 1925-1931 годах Прокофьев написал Вторую, Третью и Четвертую симфонии и Четвертый и Пятый фортепианные концерты. В 1927 и 1929 годах Прокофьев с большим успехом выступал в Советском Союзе. В 1933 году вернулся на Родину.В последующие годы Прокофьев много работал в разных жанрах. Он создал один из своих шедевров – балет "Ромео и Джульетта" (1936), лирико-комическую оперу "Обручение в монастыре" (1940), кантаты "Александр Невский" (1939) и "Здравица" (1939), Шестую сонату для фортепиано (1940), цикл фортепианных пьес "Детская музыка" (1935), симфоническую сказку "Петя и волк" (1936).Летом 1941 года на даче под Москвой Прокофьев написал заказанный ему Ленинградским театром оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр) балет-сказку "Золушка".В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) он создал оперу-эпопею "Война и мир" по роману Льва Толстого (1943), написал Седьмую сонату для фортепиано (1942) и Пятую симфонию (1944).В послевоенное время композитором были созданы Шестая (1947) и Седьмая (1952) симфонии, Девятая фортепианная соната (1947), виолончельная Соната (1949) и Симфония-концерт для виолончели с оркестром (1952).Он также вел занятия по композиции в Школе высшего мастерства при Московской консерватории.Прокофьев написал музыку к кинофильму "Поручик Киже" (1934) Александра Файнциммера, историческим драмам Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938) и "Иван Грозный" (1942). Им также была создана музыка к спектаклю режиссера Александра Таирова "Египетские ночи" (1934) в Камерном театре.Композитор был членом римской академии "Сайта Чечилия" (1934), Шведской королевской музыкальной академии (1947), почетным членом художественного общества "Умелецка беседа" в Праге (1946).В 1948 году музыка Прокофьева, наряду с произведениями других крупнейших советских композиторов, была объявлена "формалистической". 5 марта 1953 года Сергей Прокофьев скончался в Москве от гипертонического криза. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Композитор оставил большое творческое наследие – восемь опер; семь балетов; семь симфоний; девять фортепианных сонат; пять фортепианных концертов (из них Четвертый – для одной левой руки); два скрипичных и два виолончельных концерта (Второй – Симфония-концерт); шесть кантат; ораторию; камерные сочинения; ряд вокальных сочинений.Творчество Прокофьева было отмечено различными наградами. В 1947 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он был лауреатом шести Сталинских премий (1943, 1946 (три), 1947, 1951). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1943). В 1944 году ему была присуждена золотая медаль Лондонской филармонии.В 1957 году композитор был удостоен Ленинской премии (посмертно).Сергей Прокофьев был женат дважды. С первой женой – певицей Каролиной (Линой) Кодиной (1897-1989), имевшей испанское происхождение, они поженились в 1923 году в Германии. В 1948 году Лина была арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к 20 годам лагерей строгого режима. В 1956 году она была реабилитирована и вернулась в Москву, в 1974 году выехала из СССР. За рубежом она основала Фонд Прокофьева, который затем разросся до Архива и Ассоциации Прокофьева. В первом браке у композитора было два сына – Святослав (1924-2010) и Олег (1928-1998). Оба сына эмигрировали из СССР в Париж и Лондон. Олег Прокофьев – поэт, скульптор и художник – перевел и подготовил к печати дневник композитора. Сын Олега и внук Прокофьева – Габриэль (1975 года рождения) стал композитором и создает произведения на пересечении симфонической и электронной музыки. В 1948 году без оформления развода Прокофьев официально женился на Мире Мендельсон (1915-1968). В 1957 году Лина Кодина восстановила через суд права жены композитора.Имя Прокофьева было присвоено детской музыкальной школе № 1 в Москве, в которой в 1968 году открыт музей Прокофьева, а во дворе школы установлен памятник. В 1995 году имя Прокофьева было присвоено Московскому областному музыкальному колледжу. В 1991 году в здании бывшей сельской школы, где преподавала мать композитора, был открыт Музей Сергея Прокофьева на его родине – в селе Красном (ныне Сонцовка) Донецкой области (Украина). Там же был установлен памятник композитору.В 2008 году в Москве в Камергерском переулке был открыт Музей-квартира Сергея Прокофьева, где он провел последние годы жизни. В декабре 2016 года в Москве в Камергерском переулке был открыт памятник Прокофьеву. В 2012 году именем Прокофьева был назван кратер на Меркурии.2016 год, год 125-летия композитора, по предложению президента РФ был объявлен в России Годом Прокофьева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей прокофьев, справки