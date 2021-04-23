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Российские фильмы заработали более семи миллиардов рублей в I квартале
Российские фильмы заработали более семи миллиардов рублей в I квартале
Российские фильмы заработали более семи миллиардов рублей за первый квартал 2021 года, общие кассовые сборы составили почти 13 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:01
2021-04-23T11:01
2021-04-23T11:01
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские фильмы заработали более семи миллиардов рублей за первый квартал 2021 года, общие кассовые сборы составили почти 13 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минкультуры России."Совокупные кассовые сборы российского рынка кинопроката в первом квартале 2021 года составили 12,86 млрд рублей, из которых 7,26 млрд рублей приходятся на отечественное кино", - говорится в сообщении пресс-службы.С января по март 2021 года кинотеатры РФ приняли порядка 46,4 миллиона человек, из них 27 миллионов выбрали сеансы отечественного кино. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались фильм "Последний богатырь: Корень зла", который посмотрели 7,14 миллиона человек, а кассовые сборы составили 2,046 миллиарда рублей."Кроме того, популярными стали фильм-сказка "Конек-Горбунок" со сборами в 1,17 миллиарда рублей, количество зрителей составило 4,72 миллиона человек, картина о героизме пожарных и спасателей "Огонь", сборы которой к концу I квартала составили 913 миллионов рублей, фильм посмотрели 3,2 миллиона человек. Также у россиян пользовались популярностью комедии "Батя" и "Пара из будущего", - добавили в пресс-службе ведомства.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские фильмы заработали более семи миллиардов рублей за первый квартал 2021 года, общие кассовые сборы составили почти 13 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
"Совокупные кассовые сборы российского рынка кинопроката в первом квартале 2021 года составили 12,86 млрд рублей, из которых 7,26 млрд рублей приходятся на отечественное кино", - говорится в сообщении пресс-службы.
С января по март 2021 года кинотеатры РФ приняли порядка 46,4 миллиона человек, из них 27 миллионов выбрали сеансы отечественного кино. Наибольшей популярностью у зрителей пользовались фильм "Последний богатырь: Корень зла", который посмотрели 7,14 миллиона человек, а кассовые сборы составили 2,046 миллиарда рублей.
"Кроме того, популярными стали фильм-сказка "Конек-Горбунок" со сборами в 1,17 миллиарда рублей, количество зрителей составило 4,72 миллиона человек, картина о героизме пожарных и спасателей "Огонь", сборы которой к концу I квартала составили 913 миллионов рублей, фильм посмотрели 3,2 миллиона человек. Также у россиян пользовались популярностью комедии "Батя" и "Пара из будущего", - добавили в пресс-службе ведомства.