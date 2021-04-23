https://ria.ru/20210423/prodovolstvie-1729703791.html

В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР

В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР

Всемирная продовольственная программа ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь КНДР, несмотря на определенные препятствия, последняя поставка состоялась в... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:02

2021-04-23T19:02

2021-04-23T19:02

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь КНДР, несмотря на определенные препятствия, последняя поставка состоялась в марте 2021 года, заявил РИА Новости представитель организации по Азии и Тихоокеанскому региону Кун Ли."С начала 2020 года мы сталкивались с различными препятствиями, такими же, с которыми сталкивались и в других частях мира. Однако несмотря на сложности, в 2020 году почти 730 тысяч человек получили нашу помощь в виде продуктов питания. Среди реципиентов были женщины и дети, которым была необходима гуманитарная помощь. Мы также продолжали поставлять гуманитарную помощь в 2021 году до марта", - заявил он."Да, весь наш международный персонал покинул КНДР. Обратите внимание, что ВПП не покидает КНДР... Пока они (сотрудники) в отъезде, офис ВПП в Пхеньяне остается открытым. Наша работа продолжится и будет выполняться местным персоналом в Пхеньяне и международным персоналом оттуда, где они временно находятся", - заявил представитель организации.Ране сообщалось, что КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН.Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев ранее в интервью РИА Новости сообщил, что в связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы, международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа и "с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера".

https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729210252.html

https://ria.ru/20210410/kazn-1727724453.html

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петр ильичев, пхеньян, азия, оон, в мире