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В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР
В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР
Всемирная продовольственная программа ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь КНДР, несмотря на определенные препятствия, последняя поставка состоялась в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:02
2021-04-23T19:02
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь КНДР, несмотря на определенные препятствия, последняя поставка состоялась в марте 2021 года, заявил РИА Новости представитель организации по Азии и Тихоокеанскому региону Кун Ли."С начала 2020 года мы сталкивались с различными препятствиями, такими же, с которыми сталкивались и в других частях мира. Однако несмотря на сложности, в 2020 году почти 730 тысяч человек получили нашу помощь в виде продуктов питания. Среди реципиентов были женщины и дети, которым была необходима гуманитарная помощь. Мы также продолжали поставлять гуманитарную помощь в 2021 году до марта", - заявил он."Да, весь наш международный персонал покинул КНДР. Обратите внимание, что ВПП не покидает КНДР... Пока они (сотрудники) в отъезде, офис ВПП в Пхеньяне остается открытым. Наша работа продолжится и будет выполняться местным персоналом в Пхеньяне и международным персоналом оттуда, где они временно находятся", - заявил представитель организации.Ране сообщалось, что КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН.Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев ранее в интервью РИА Новости сообщил, что в связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы, международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа и "с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера".
https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729210252.html
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петр ильичев, пхеньян, азия, оон, в мире

В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР

19:02 23.04.2021
 
© Фото : Посольство России в КНДРПочтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
Почтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : Посольство России в КНДР
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН продолжает поставлять гуманитарную помощь КНДР, несмотря на определенные препятствия, последняя поставка состоялась в марте 2021 года, заявил РИА Новости представитель организации по Азии и Тихоокеанскому региону Кун Ли.
"С начала 2020 года мы сталкивались с различными препятствиями, такими же, с которыми сталкивались и в других частях мира. Однако несмотря на сложности, в 2020 году почти 730 тысяч человек получили нашу помощь в виде продуктов питания. Среди реципиентов были женщины и дети, которым была необходима гуманитарная помощь. Мы также продолжали поставлять гуманитарную помощь в 2021 году до марта", - заявил он.
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"Да, весь наш международный персонал покинул КНДР. Обратите внимание, что ВПП не покидает КНДР... Пока они (сотрудники) в отъезде, офис ВПП в Пхеньяне остается открытым. Наша работа продолжится и будет выполняться местным персоналом в Пхеньяне и международным персоналом оттуда, где они временно находятся", - заявил представитель организации.
Ране сообщалось, что КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН.
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Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев ранее в интервью РИА Новости сообщил, что в связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы, международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа и "с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера".
 
Петр ИльичевПхеньянАзияООНВ мире
 
 
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