В ООН рассказали о поставках продовольствия в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПочтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
"С начала 2020 года мы сталкивались с различными препятствиями, такими же, с которыми сталкивались и в других частях мира. Однако несмотря на сложности, в 2020 году почти 730 тысяч человек получили нашу помощь в виде продуктов питания. Среди реципиентов были женщины и дети, которым была необходима гуманитарная помощь. Мы также продолжали поставлять гуманитарную помощь в 2021 году до марта", - заявил он.
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"Да, весь наш международный персонал покинул КНДР. Обратите внимание, что ВПП не покидает КНДР... Пока они (сотрудники) в отъезде, офис ВПП в Пхеньяне остается открытым. Наша работа продолжится и будет выполняться местным персоналом в Пхеньяне и международным персоналом оттуда, где они временно находятся", - заявил представитель организации.
Ране сообщалось, что КНДР из-за карантина, связанного с COVID-19, покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу ООН.
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Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев ранее в интервью РИА Новости сообщил, что в связи с пандемией COVID-19 северокорейские власти закрыли границы, международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа и "с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера".