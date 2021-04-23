https://ria.ru/20210423/probki-1729697518.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:37

2021-04-23T18:37

2021-04-23T18:37

садовое кольцо (москва)

яндекс

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности с движением наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, самые большие затруднения на северо-востоке, северо-западе и юго-востоке.Серьёзные затруднения наблюдаются на Болотной, Котельнической, Москворецкой и Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Сретенском и Чистопрудном бульварах, на улицах Тверской, Солянка, Сретенка, Большая Полянка, Лубянском проезде.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, западе, юго-востоке. Отдельные заторы наблюдаются и на МКАД.В пробках придется постоять и на вылетных магистралях - шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском шоссе.Дептранс в Telegram-канале среди причин пробок отмечает ухудшение погодных условий, а также локальное ограничение движения сотрудниками ГИБДД и ремонтные работы.

https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), яндекс, департамент транспорта г. москвы, москва