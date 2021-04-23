https://ria.ru/20210423/probki-1729697518.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:37
2021-04-23T18:37
2021-04-23T18:37
садовое кольцо (москва)
яндекс
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности с движением наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, самые большие затруднения на северо-востоке, северо-западе и юго-востоке.Серьёзные затруднения наблюдаются на Болотной, Котельнической, Москворецкой и Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Сретенском и Чистопрудном бульварах, на улицах Тверской, Солянка, Сретенка, Большая Полянка, Лубянском проезде.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, западе, юго-востоке. Отдельные заторы наблюдаются и на МКАД.В пробках придется постоять и на вылетных магистралях - шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском шоссе.Дептранс в Telegram-канале среди причин пробок отмечает ухудшение погодных условий, а также локальное ограничение движения сотрудниками ГИБДД и ремонтные работы.
https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html
садовое кольцо (москва)
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садовое кольцо (москва), яндекс, департамент транспорта г. москвы, москва
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Пробки в Москве
в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки
".
Наибольшие трудности с движением наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо
и на внешней, и на внутренней стороне, самые большие затруднения на северо-востоке, северо-западе и юго-востоке.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Болотной, Котельнической, Москворецкой и Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Сретенском и Чистопрудном бульварах, на улицах Тверской, Солянка, Сретенка, Большая Полянка, Лубянском проезде.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, западе, юго-востоке. Отдельные заторы наблюдаются и на МКАД.
В пробках придется постоять и на вылетных магистралях - шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском шоссе.
Дептранс
в Telegram-канале
среди причин пробок отмечает ухудшение погодных условий, а также локальное ограничение движения сотрудниками ГИБДД и ремонтные работы.