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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210423/privivka-1729651609.html
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса
Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев привился от коронавируса, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:08
2021-04-23T15:08
республика татарстан
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
минтимер шаймиев
рустам минниханов
прививки
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КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев привился от коронавируса, сообщил глава республики Рустам Минниханов."Минтимер Шарипович (Шаймиев) провакцинировался", - сказал Минниханов в ходе заседания парламента.Шаймиеву 84 года, он продолжает активную деятельность на посту госсоветника республики, возглавляет Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана.Ранее Минниханов сообщил, что также вакцинировался против коронавируса. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что он получил одну из российских вакцин.Глава республики отметил, что Татарстан уже месяц держится на одной планке по числу заболевших коронавирусом. По его словам, расслабляться нельзя, иначе не удастся удержать ситуацию, а чтобы избежать третьей волны коронавируса, нужно строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться. При этом Минниханов считает, что вакцинация в Татарстан идет пока не в том объеме, в котором хотелось бы: ежедневно прививки против коронавируса получают порядка 5,5 тысячи человек, а необходимо выйти на 10 тысяч человек в день.На 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 20203 случая COVID-19, выздоровели за весь период 17306 человек. Всего провакцинированы 220841 человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, минтимер шаймиев, рустам минниханов, прививки

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса

15:08 23.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев привился от коронавируса, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Минтимер Шарипович (Шаймиев) провакцинировался", - сказал Минниханов в ходе заседания парламента.
Шаймиеву 84 года, он продолжает активную деятельность на посту госсоветника республики, возглавляет Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
Ранее Минниханов сообщил, что также вакцинировался против коронавируса. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что он получил одну из российских вакцин.
Глава республики отметил, что Татарстан уже месяц держится на одной планке по числу заболевших коронавирусом. По его словам, расслабляться нельзя, иначе не удастся удержать ситуацию, а чтобы избежать третьей волны коронавируса, нужно строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться. При этом Минниханов считает, что вакцинация в Татарстан идет пока не в том объеме, в котором хотелось бы: ежедневно прививки против коронавируса получают порядка 5,5 тысячи человек, а необходимо выйти на 10 тысяч человек в день.
На 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 20203 случая COVID-19, выздоровели за весь период 17306 человек. Всего провакцинированы 220841 человек.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 11:42Республика Татарстан
Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
 
Республика ТатарстанВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинтимер ШаймиевРустам МиннихановПрививки
 
 
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