https://ria.ru/20210423/privivka-1729651609.html

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса

Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев привился от коронавируса, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:08

2021-04-23T15:08

2021-04-23T15:08

республика татарстан

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

минтимер шаймиев

рустам минниханов

прививки

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КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев привился от коронавируса, сообщил глава республики Рустам Минниханов."Минтимер Шарипович (Шаймиев) провакцинировался", - сказал Минниханов в ходе заседания парламента.Шаймиеву 84 года, он продолжает активную деятельность на посту госсоветника республики, возглавляет Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана.Ранее Минниханов сообщил, что также вакцинировался против коронавируса. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что он получил одну из российских вакцин.Глава республики отметил, что Татарстан уже месяц держится на одной планке по числу заболевших коронавирусом. По его словам, расслабляться нельзя, иначе не удастся удержать ситуацию, а чтобы избежать третьей волны коронавируса, нужно строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться. При этом Минниханов считает, что вакцинация в Татарстан идет пока не в том объеме, в котором хотелось бы: ежедневно прививки против коронавируса получают порядка 5,5 тысячи человек, а необходимо выйти на 10 тысяч человек в день.На 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 20203 случая COVID-19, выздоровели за весь период 17306 человек. Всего провакцинированы 220841 человек.

https://ria.ru/20210417/tatarstan-1728697800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, минтимер шаймиев, рустам минниханов, прививки