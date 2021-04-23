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В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте
В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте
Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:38
2021-04-23T06:38
2021-04-23T06:38
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных, говорится в заявлении правительства города.Пожар произошел на одном из промышленных объектов компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань, в пятницу к 6.20 по местному времени (1.20 мск) огонь удалось потушить.Уточняется, что поисково-спасательная операция продолжалась почти всю ночь, в результате спасатели обнаружили тела восьми человек без признаков жизни, из них – двое пожарных, приехавших на вызов.В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий, причины пожара пока не установлены, расследование продолжается.
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пекин, китай, шанхай, в мире
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости.
Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай
, среди погибших двое пожарных, говорится в заявлении правительства города.
Пожар произошел на одном из промышленных объектов компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань, в пятницу к 6.20 по местному времени (1.20 мск) огонь удалось потушить.
Уточняется, что поисково-спасательная операция продолжалась почти всю ночь, в результате спасатели обнаружили тела восьми человек без признаков жизни, из них – двое пожарных, приехавших на вызов.
В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий, причины пожара пока не установлены, расследование продолжается.