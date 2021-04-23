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Посол США прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД
Посол США прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД
Посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России вернуться в США для консультаций, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T04:46
2021-04-23T04:46
2021-04-23T04:46
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России вернуться в США для консультаций, передаёт корреспондент РИА Новости.Салливан вышел в зал прибытия аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне после прибытия его самолета из Лондона.Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.
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россия, вашингтон, джон салливан, джо байден, москва, сша, в мире