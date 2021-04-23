Евросоюз потерял время из-за политизации вопроса вакцин, считает Захарова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз потерял время в ходе пандемии из-за политизации вопроса о закупке российской вакцины против коронавируса, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"К сожалению, многие страны, в том числе, и страны ЕС, потеряли время. Страны, например, Латинской Америки время не потеряли. Проявили самостоятельность и силу воли. Начали закупать вакцину. И даже начали у себя ее производить, во многих странах. Многие страны получили эту вакцину, в том числе, в таком экспериментальном порядке. Многие сразу стали закупать. Поэтому, к сожалению, Евросоюз сам опять себя наказывает. Ровно так же, как это сделала Прага с нашими дипломатами", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
По ее словам, Евросоюз бы стать лидером по вакцинации и по производству вакцин, но не стал.
"Почему? Потому что политизация связала руки. Европейские чиновники, евроеесовские чиновники связали руки, и своим промышленникам, и коммерческим компаниям. Самое главное – своему населению. Идя против интересов своих собственных стран", - сказала Захарова.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта заявлял, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предположил, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.