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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/politizatsiya-1729670783.html
Евросоюз потерял время из-за политизации вопроса вакцин, считает Захарова
Евросоюз потерял время из-за политизации вопроса вакцин, считает Захарова
Евросоюз потерял время в ходе пандемии из-за политизации вопроса о закупке российской вакцины против коронавируса, заявила официальный представитель... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:33
2021-04-23T16:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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мария захарова
эммануэль макрон
латинская америка
евросоюз
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз потерял время в ходе пандемии из-за политизации вопроса о закупке российской вакцины против коронавируса, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."К сожалению, многие страны, в том числе, и страны ЕС, потеряли время. Страны, например, Латинской Америки время не потеряли. Проявили самостоятельность и силу воли. Начали закупать вакцину. И даже начали у себя ее производить, во многих странах. Многие страны получили эту вакцину, в том числе, в таком экспериментальном порядке. Многие сразу стали закупать. Поэтому, к сожалению, Евросоюз сам опять себя наказывает. Ровно так же, как это сделала Прага с нашими дипломатами", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.По ее словам, Евросоюз бы стать лидером по вакцинации и по производству вакцин, но не стал."Почему? Потому что политизация связала руки. Европейские чиновники, евроеесовские чиновники связали руки, и своим промышленникам, и коммерческим компаниям. Самое главное – своему населению. Идя против интересов своих собственных стран", - сказала Захарова.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта заявлял, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предположил, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
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Евросоюз потерял время из-за политизации вопроса вакцин, считает Захарова

16:33 23.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз потерял время в ходе пандемии из-за политизации вопроса о закупке российской вакцины против коронавируса, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"К сожалению, многие страны, в том числе, и страны ЕС, потеряли время. Страны, например, Латинской Америки время не потеряли. Проявили самостоятельность и силу воли. Начали закупать вакцину. И даже начали у себя ее производить, во многих странах. Многие страны получили эту вакцину, в том числе, в таком экспериментальном порядке. Многие сразу стали закупать. Поэтому, к сожалению, Евросоюз сам опять себя наказывает. Ровно так же, как это сделала Прага с нашими дипломатами", - сказала Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 13:53Распространение коронавируса
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По ее словам, Евросоюз бы стать лидером по вакцинации и по производству вакцин, но не стал.
"Почему? Потому что политизация связала руки. Европейские чиновники, евроеесовские чиновники связали руки, и своим промышленникам, и коммерческим компаниям. Самое главное – своему населению. Идя против интересов своих собственных стран", - сказала Захарова.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта заявлял, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предположил, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваЭммануэль МакронЛатинская АмерикаЕвросоюзВ мире
 
 
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