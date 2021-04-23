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Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания
Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания
Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:03
2021-04-23T19:03
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1". Медик объяснил, что воспаление глаз необязательно указывает на сезонную аллергию. "Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", — сказал Майчук. По его мнению, воспаление и покраснение глаза может быть также вызвано неправильным использованием глазных капель или несоблюдением рекомендаций по ношению линз.
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здоровье, общество

Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания

19:03 23.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРабота офтальмологического центра городской больницы №2 Белгорода
Работа офтальмологического центра городской больницы №2 Белгорода - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1".
Медик объяснил, что воспаление глаз необязательно указывает на сезонную аллергию.
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"Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", — сказал Майчук.
По его мнению, воспаление и покраснение глаза может быть также вызвано неправильным использованием глазных капель или несоблюдением рекомендаций по ношению линз.
 
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