https://ria.ru/20210423/pokrasnenie-1729703645.html
Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания
Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания
Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:03
2021-04-23T19:03
2021-04-23T19:03
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598223706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffa2a12578134155ea5a163f17db2cd4.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1". Медик объяснил, что воспаление глаз необязательно указывает на сезонную аллергию. "Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", — сказал Майчук. По его мнению, воспаление и покраснение глаза может быть также вызвано неправильным использованием глазных капель или несоблюдением рекомендаций по ношению линз.
https://ria.ru/20190808/1557296194.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598223706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_383b61b0c0cd60468806dff839c83f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости
. Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1"
.
Медик объяснил, что воспаление глаз необязательно указывает на сезонную аллергию.
"Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", — сказал Майчук.
По его мнению, воспаление и покраснение глаза может быть также вызвано неправильным использованием глазных капель или несоблюдением рекомендаций по ношению линз.