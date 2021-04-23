https://ria.ru/20210423/pokrasnenie-1729703645.html

Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания

Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания

Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:03

2021-04-23T19:03

2021-04-23T19:03

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире телеканала "Россия 1". Медик объяснил, что воспаление глаз необязательно указывает на сезонную аллергию. "Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", — сказал Майчук. По его мнению, воспаление и покраснение глаза может быть также вызвано неправильным использованием глазных капель или несоблюдением рекомендаций по ношению линз.

https://ria.ru/20190808/1557296194.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество