https://ria.ru/20210423/pokhorony-1729583943.html

Похороны в Риме затягиваются на месяцы из-за загруженности кладбищ

Похороны в Риме затягиваются на месяцы из-за загруженности кладбищ

Сотрудники римских похоронных контор жалуются на недостаток места на столичных кладбищах, бюрократию и невнимание властей: корреспондент РИА Новости обсудил с... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:40

2021-04-23T10:40

2021-04-23T12:07

рим

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РИМ, 23 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудники римских похоронных контор жалуются на недостаток места на столичных кладбищах, бюрократию и невнимание властей: корреспондент РИА Новости обсудил с несколькими представителями сферы ритуальных услуг, как эти проблемы, накладываясь друг на друга, приводят к целой очереди из усопших римлян, ожидающих последних почестей.На прошлой неделе похоронные агентства провели красочную акцию протеста у здания мэрии, обвиняя власти города в провальном управлении местными кладбищами, нагрузка на которые только выросла после эпидемии коронавируса.Митинг с изменениямиАлессандр Бози, секретарь Национальной федерации предприятий ритуальных услуг Feniof, рассказал, что манифестация возле мэрии привлекла большее внимание после того, как некий местный житель развесил по городу билборды с надписью: "Мама, извини, что до сих пор не могу тебя похоронить". С аналогичными плакатами со словами извинений за задержки перед римлянами в минувшую пятницу на площадь возле древнего храма Геркулеса вышли городские похоронщики."Мы отправились к мэрии, чтобы дать сигнал о том, что мы не можем хоронить усопших из-за проблем с кладбищами, от нас не зависящих. Это отражается и на нас тоже, потому что когда наши предприятия предоставляют все услуги, а потом процессия подъезжает к кладбищу или крематорию, начинаются неприятности. Все-таки постыдно, что в таком городе, как Рим, погребения или кремации можно не дождаться за полтора-два месяца", - заявил Бози, представляющий старейшую и крупнейшую ассоциацию похоронных агентств в Италии.В Риме насчитывается десяток кладбищ – три из которых считаются основными. Это историческое Верано, Лаурентина в пригороде на юге и Фламинио-Прима-Порта за северной окраиной, которое располагает единственным в городе крематорием. Цены на погребение, сообщили РИА Новости в одной из ритуальных контор, начинаются с 2500 евро, не считая государственных сборов, которые в самом экономичном случае при кремации составят 700-800 евро."Несмотря на все заверения мэрии о том, что пространства для похорон расширяются, нам поступают новости о том, что кладбища примут усопших только до полудня. Это безумие. Вчера, например, в последний момент похороны перенесли с кладбища Верано на Фламинио. То есть процессию развернули практически на входе", - удивляется Бози. Раз за разом он возвращается к недоработкам со стороны городских властей, которые, по его словам, отказываются от решения общих проблем с представителями ритуального бизнеса.Мэрия Рима действительно неохотно идет на контакт, в чем убедился корреспондент РИА Новости. Письмо с вопросами о сфере похоронных услуг пришлось несколько раз пересылать по электронным адресам различных профильных городских структур. В конце концов оно осело в недрах агентства AMA, в чьем ведении находится вывоз мусора, поддержание чистоты улиц и работа римских кладбищ. Аналогичным образом работают сотрудники кладбищ, которые отказываются говорить с журналистами и предупреждают о запрете на фотосъемку, но куда идти за разрешением, сказать точно не могут.Бюрократия и налогиОн объяснил, что согласно практике, после минимум 10 лет в могиле родственники усопшего должны либо поместить его останки в урну, либо предать их огню в крематории."Отсутствие мест для погребения связано еще и с этим. После истечения законных сроков необходимо освободить могилу для тех, кто умирает сейчас. Однако сейчас тех граждан, кто должен дать разрешение на вскрытие места захоронения, никто не оповещает", - сказал Бози."Необходимо ускорить бюрократические процедуры, потому что нельзя ждать 20 дней бумагу, которая позволит похоронить или кремировать человека. Еще 20 дней проходят, пока родственник будет наконец предан земле - это и неприемлемо, и несмехотворно", - отметил эксперт.Бози рассказал, что для тех, кто хочет проводить родственника в последний путь по чуть более быстрому маршруту, существует вариант кремации за пределами Рима, но тогда будет необходимо платить налог в 167 евро – буквально за вывоз тела. В противном случае тела остаются на хранении в специальных хранилищах на кладбищах, где фактически остаются в заложниках до последнего решения."Помимо проблемы этической, когда родственники отдадут тело и не знают, что с ним, возникает вопрос гигиены. Хорошо, что сейчас в апреле стоит почти что зимняя погода", - говорит секретарь Федерации похоронных бюро.Говоря о масштабах задержек, Бози ссылается на данные мэрии, которая заявляет о 850 телах, ожидающих кремации. "Это сама по себе непомерная цифра, но ведь еще есть те, кого нужно похоронить, чьи останки нужно эксгумировать, переместить. И эти цифры вряд ли снизятся, потому что увы, уровень смертности, в том числе из-за COVID, останется высок в ближайшие месяцы", - заявил он.Очередь на кремациюПо оценке главы римского отдельного крупнейшего в стране профсоюза Cgil Натале Ди Колы, в ожидании процедуры кремацию находятся более 1000 гробов."Сроки ожидания составляют несколько месяцев. На Лаурентине хоронить нельзя, для этого нет территории, на Фламинио есть 300-400 доступных мест. Родственникам не остается другого, кроме как ждать, потому что кремирование еще сложнее. Плюс на кладбищах наблюдается недостаток персонала", - сказал представитель Cgil - Всеобщей итальянской конфедерации труда. Он добавил, в 2017 году мэрия обещала расширить кладбище Лаурентина, но за четыре года ничего не было сделано. Сейчас сообщником ситуации стал коронавирус, и "она практически вспыхнула", заявил собеседник агентства.Печальное состояние римских кладбищ заставило затронутых им граждан объединиться в группу в Facebook. Ее администратор Валерия Кампана рассказала, что активисты еще пять лет назад представляли мэрии доклад о ситуации."Сейчас она стала еще хуже. Мощности крематория во времени пандемии недостаточно, погребения в землю идут с задержками, а бюрократия работает неточно для всего, что находится вокруг похоронных услуг", - сказала Кампана. Она отметила, что ее знакомая потеряла мать в конце февраля, а ее прах получит только в пятницу 23-го апреля. "Эти пять лет привели ситуацию к краху", - заявила активистка.В ответ на выступления похоронщиков городское агентство AMA заявило, что предпринимает усилия по освобождению новых мест для погребения. Планируется, что в неделю на кладбище Фламинио будут становиться доступными до 100 новых могил, чтобы в итоге довести их до 60 тысяч. Кладбище Лаурентина в течение года обещают расширить на 4500 мест. В заключение мэрия объяснила, что смертность в Риме с октября 2020 по март 2021 года выросла на 5 тысяч случаев – это рост почти на треть.При этом, как подчеркивается в поступившем в РИА Новости заявлении, AМА успешно справляется с 80% запросов на похоронные услуги. Однако представители этого бизнеса не исключают новых манифестаций.

https://ria.ru/20210420/novorozhdennaya-1729169931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/koronovirus-1727046844.html

https://ria.ru/20210309/privivka-1600467822.html

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599686163.html

https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729184945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/sputnik-1602991939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рим