https://ria.ru/20210423/pogoda-1729570913.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, кратковременные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до 17 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:23

2021-04-23T08:23

2021-04-23T08:23

александр синенков

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Он отметил, что осадков ожидается примерно от 5 до 8 миллиметров за день, но дожди будут непостоянной интенсивности, поэтому и количество осадков будет неоднородным. По его словам, дожди ожидаются в середине дня, в промежутке от 13.00 до 16.00.Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210420/utki-1729294870.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, центр "фобос", москва, общество