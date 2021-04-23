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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, кратковременные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до 17 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:23
2021-04-23T08:23
александр синенков
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Он отметил, что осадков ожидается примерно от 5 до 8 миллиметров за день, но дожди будут непостоянной интенсивности, поэтому и количество осадков будет неоднородным. По его словам, дожди ожидаются в середине дня, в промежутке от 13.00 до 16.00.Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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александр синенков, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

08:23 23.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице поднимется до 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные ливневые дожди, грозы. В столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18", - сказал Синенков.
Он отметил, что осадков ожидается примерно от 5 до 8 миллиметров за день, но дожди будут непостоянной интенсивности, поэтому и количество осадков будет неоднородным. По его словам, дожди ожидаются в середине дня, в промежутке от 13.00 до 16.00.
Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
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Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
 
Александр СиненковЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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