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Подростка без сознания нашли на обочине на западе Москвы
Подростка без сознания нашли на обочине на западе Москвы
Подростка без сознания нашли на обочине дороги вблизи поселка Толстопальцево на западе Москвы, он скончался в больнице, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:26
2021-04-23T13:26
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подростка без сознания нашли на обочине дороги вблизи поселка Толстопальцево на западе Москвы, он скончался в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Она отметила, что на момент поступления в больницу у пациента не обнаружили следов физической борьбы или телесных повреждений, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего, допрашивают знакомых подростка, а также изучают маршрут его передвижений, добавила Иванова.По данным РЕН ТВ, мальчика госпитализировали в реанимацию с остановкой сердца в состоянии после утопления, он скончался 22 апреля.
https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Подростка без сознания нашли на обочине на западе Москвы

13:26 23.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подростка без сознания нашли на обочине дороги вблизи поселка Толстопальцево на западе Москвы, он скончался в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"По данным следствия, 14 апреля 2021 года на обочине дороги вблизи поселения Тостопальцево был обнаружен несовершеннолетний 2008 года рождения без сознания, который незамедлительно был доставлен в одну из городских больниц. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался, не приходя в сознание", - сказала Иванова.
Она отметила, что на момент поступления в больницу у пациента не обнаружили следов физической борьбы или телесных повреждений, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего, допрашивают знакомых подростка, а также изучают маршрут его передвижений, добавила Иванова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 19:28
В Бурятии подросток сжег избитого соседа заживо
По данным РЕН ТВ, мальчика госпитализировали в реанимацию с остановкой сердца в состоянии после утопления, он скончался 22 апреля.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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