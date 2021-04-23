https://ria.ru/20210423/peredislokatsiya-1729611514.html
В Кремле прокомментировали передислокацию военных в России
В Кремле прокомментировали передислокацию военных в России
Передислокация российских военных на территории РФ - это не вопрос российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:45
2021-04-23T12:45
2021-04-23T12:45
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Передислокация российских военных на территории РФ - это не вопрос российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже то, что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что прекращение учений и отвод войск в места постоянной дислокации будет способствовать улучшению российско-американского диалога.
https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html
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