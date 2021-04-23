https://ria.ru/20210423/parkovki-1729581632.html
В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках
В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках
Плата за парковку на улицах Москвы в майские праздничные дни взиматься не будет, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:26
2021-04-23T10:26
2021-04-23T10:51
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Плата за парковку на улицах Москвы в майские праздничные дни взиматься не будет, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что 2 мая, как и в обычное воскресенье, парковка будет бесплатной везде, кроме мест с повышенным тарифом 380 рублей в час, а 4-8 мая в рабочие дни парковка будет платной.При этом парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.
https://ria.ru/20210405/parkovka-1604214780.html
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