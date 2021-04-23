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В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках
В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках
Плата за парковку на улицах Москвы в майские праздничные дни взиматься не будет, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:26
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Плата за парковку на улицах Москвы в майские праздничные дни взиматься не будет, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, что 2 мая, как и в обычное воскресенье, парковка будет бесплатной везде, кроме мест с повышенным тарифом 380 рублей в час, а 4-8 мая в рабочие дни парковка будет платной.При этом парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.
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туризм, россия, москва, общество

В Москве парковки будут бесплатными на майских праздниках

10:26 23.04.2021 (обновлено: 10:51 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Плата за парковку на улицах Москвы в майские праздничные дни взиматься не будет, сообщает столичный департамент транспорта.
"В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными — даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем",- говорится в сообщении.
Отмечается, что 2 мая, как и в обычное воскресенье, парковка будет бесплатной везде, кроме мест с повышенным тарифом 380 рублей в час, а 4-8 мая в рабочие дни парковка будет платной.
При этом парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 00:29
На 193 улицах Москвы изменились тарифы на платные парковки
 
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