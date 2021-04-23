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Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол
Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил условия, при которых парацетамол может быть опасен для здоровья. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T04:56
2021-04-23T10:59
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил условия, при которых парацетамол может быть опасен для здоровья.По его словам, человеку нельзя принимать анальгетик при похмелье, поскольку это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.Кроме того, препарат не следует пить людям с такими заболеваниями печени, как: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз. Также стоит быть аккуратным с дозировкой парацетамола.Врач добавил, что анальгетик входит во многие порошковые препараты для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что пациенты не всегда обращают внимание.Парацетамол — лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол

04:56 23.04.2021 (обновлено: 10:59 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил условия, при которых парацетамол может быть опасен для здоровья.
По его словам, человеку нельзя принимать анальгетик при похмелье, поскольку это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.

"Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем", — подчеркнул медик.

Кроме того, препарат не следует пить людям с такими заболеваниями печени, как: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз. Также стоит быть аккуратным с дозировкой парацетамола.

"Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграммов, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени", — пояснил Мясников.

Врач добавил, что анальгетик входит во многие порошковые препараты для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что пациенты не всегда обращают внимание.
Парацетамол — лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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