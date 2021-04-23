https://ria.ru/20210423/paratsetamol-1729565065.html

Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол

Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил условия, при которых парацетамол может быть опасен для здоровья. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T04:56

2021-04-23T04:56

2021-04-23T10:59

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил условия, при которых парацетамол может быть опасен для здоровья.По его словам, человеку нельзя принимать анальгетик при похмелье, поскольку это усиливает нагрузку на печень и может привести к ее токсическому поражению.Кроме того, препарат не следует пить людям с такими заболеваниями печени, как: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз. Также стоит быть аккуратным с дозировкой парацетамола.Врач добавил, что анальгетик входит во многие порошковые препараты для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, на что пациенты не всегда обращают внимание.Парацетамол — лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие.

https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727044014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, общество