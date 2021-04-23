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В Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны
В Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник, полиция проводит проверку, сообщает в пятницу УМВД по региону. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:22
2021-04-23T17:24
общество
томская область
томский район
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник, полиция проводит проверку, сообщает в пятницу УМВД по региону."Поступило сообщение по факту повреждения мемориальной плиты на пересечении улиц Мира и Школьная в селе Поросино. Cотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.В Instagram Томского района сообщается, что речь идет о памятнике Героям Великой Отечественной войны."Полиция уже начала поиски неизвестных, которые это сделали. Надеюсь, что в ближайшее время их найдут, и они понесут заслуженное наказание. Безусловно, сейчас в кратчайшие сроки мы восстановим памятник. Совсем скоро 9 мая – святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков – бесчеловечно!" - заявил глава Томского района Александр Терещенко.
томская область
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общество, томская область, томский район

В Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны

17:22 23.04.2021 (обновлено: 17:24 23.04.2021)
 
© Фото : Агентство новостей ТВ2Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в деревне Поросино под Томском
Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в деревне Поросино под Томском - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото : Агентство новостей ТВ2
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник, полиция проводит проверку, сообщает в пятницу УМВД по региону.
"Поступило сообщение по факту повреждения мемориальной плиты на пересечении улиц Мира и Школьная в селе Поросино. Cотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
В Instagram Томского района сообщается, что речь идет о памятнике Героям Великой Отечественной войны.
"Полиция уже начала поиски неизвестных, которые это сделали. Надеюсь, что в ближайшее время их найдут, и они понесут заслуженное наказание. Безусловно, сейчас в кратчайшие сроки мы восстановим памятник. Совсем скоро 9 мая – святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков – бесчеловечно!" - заявил глава Томского района Александр Терещенко.
 
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