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В Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны

В Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник, полиция проводит проверку, сообщает в пятницу УМВД по региону. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:22

2021-04-23T17:22

2021-04-23T17:24

общество

томская область

томский район

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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник, полиция проводит проверку, сообщает в пятницу УМВД по региону."Поступило сообщение по факту повреждения мемориальной плиты на пересечении улиц Мира и Школьная в селе Поросино. Cотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.В Instagram Томского района сообщается, что речь идет о памятнике Героям Великой Отечественной войны."Полиция уже начала поиски неизвестных, которые это сделали. Надеюсь, что в ближайшее время их найдут, и они понесут заслуженное наказание. Безусловно, сейчас в кратчайшие сроки мы восстановим памятник. Совсем скоро 9 мая – святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков – бесчеловечно!" - заявил глава Томского района Александр Терещенко.

томская область

томский район

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общество, томская область, томский район