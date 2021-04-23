Вечная память: монумент к столетию окончания Гражданской войны в России
Монумент расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.
Монумент расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.
Женская фигура на высоком постаменте символизирует Россию-мать, призывающую к примирению сыновей, которых развела Гражданская война.
Женская фигура на высоком постаменте символизирует Россию-мать, призывающую к примирению сыновей, которых развела Гражданская война.
В церемонии открытия памятника приняли участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Петр Толстой.
В церемонии открытия памятника приняли участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Петр Толстой.
"Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России", — сказал Владимир Мединский.
"Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России", — сказал Владимир Мединский.
Отголоски Гражданской войны растянулись на десятилетия, однако пора подвести черту, добавил председатель Российского военно-исторического общества.
Отголоски Гражданской войны растянулись на десятилетия, однако пора подвести черту, добавил председатель Российского военно-исторического общества.
Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.
Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.
Проект создания в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, реализовало Российское военно-историческое общество по поручению президента.
Проект создания в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, реализовало Российское военно-историческое общество по поручению президента.
Это первый такой масштабный мемориал в России.
Автором памятника стал скульптор, председатель Союза художников Андрей Ковальчук.
Автором памятника стал скульптор, председатель Союза художников Андрей Ковальчук.
Мальчик возле памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.
Мальчик возле памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.