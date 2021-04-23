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Вечная память: монумент к столетию окончания Гражданской войны в России
Вечная память: монумент к столетию окончания Гражданской войны в России
В Севастополе открыли памятник, посвященный погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922 годов. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:01
2021-04-23T15:13
гражданская война в россии (1917-1922)
памятники
севастополь
история
фото
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В Севастополе открыли памятник, посвященный погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922 годов. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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гражданская война в россии (1917-1922), памятники, севастополь, история, фото, фото

Вечная память: монумент к столетию окончания Гражданской войны в России

14:01 23.04.2021 (обновлено: 15:13 23.04.2021)
 
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В Севастополе открыли памятник, посвященный погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922 годов. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Монумент расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.

Открытие памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны
1 из 10

Монумент расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Женская фигура на высоком постаменте символизирует Россию-мать, призывающую к примирению сыновей, которых развела Гражданская война.

Вечный огонь на территории скульптурного комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
2 из 10

Женская фигура на высоком постаменте символизирует Россию-мать, призывающую к примирению сыновей, которых развела Гражданская война.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Петр Толстой.

Петр Толстой, Владимир Мединский и Михаил Развозжаев на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
3 из 10

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Петр Толстой.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

"Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России", — сказал Владимир Мединский.

Вечный огонь на территории скульптурного комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
4 из 10

"Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России", — сказал Владимир Мединский.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Отголоски Гражданской войны растянулись на десятилетия, однако пора подвести черту, добавил председатель Российского военно-исторического общества.

Памятник в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
5 из 10

Отголоски Гражданской войны растянулись на десятилетия, однако пора подвести черту, добавил председатель Российского военно-исторического общества.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.

Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
6 из 10

Военнослужащие роты почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Проект создания в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, реализовало Российское военно-историческое общество по поручению президента.

Юнармейцы на торжественной церемонии открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
7 из 10

Проект создания в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, реализовало Российское военно-историческое общество по поручению президента.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Это первый такой масштабный мемориал в России.

Торжественная церемония открытия памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
8 из 10

Это первый такой масштабный мемориал в России.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Автором памятника стал скульптор, председатель Союза художников Андрей Ковальчук.

Памятник в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
9 из 10

Автором памятника стал скульптор, председатель Союза художников Андрей Ковальчук.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Мальчик возле памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.

Мальчик возле памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны в Севастополе
10 из 10

Мальчик возле памятника в честь 100-летия окончания Гражданской войны.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
 
Гражданская война в России (1917-1922)ПамятникиСевастопольисторияФото
 
 
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