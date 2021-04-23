Вечная память: монумент к столетию окончания Гражданской войны в России

"Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к 100-летию завершения Гражданской войны — мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России", — сказал Владимир Мединский.



