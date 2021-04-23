Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов
14:58 23.04.2021 (обновлено: 15:12 23.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия ответит "быстро и соразмерно" Литве, Латвии и Эстонии на высылку дипломатов.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге. Эстония, Латвия и Литва объявили, что также высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
"Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе. Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии", - заявил Слуцкий журналистам.
По его словам, страны Балтии "не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии".
"Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", - сказал депутат.