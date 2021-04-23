https://ria.ru/20210423/otvet-1729648567.html

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия ответит "быстро и соразмерно" Литве, Латвии и Эстонии на высылку... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:58

2021-04-23T14:58

2021-04-23T15:12

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия ответит "быстро и соразмерно" Литве, Латвии и Эстонии на высылку дипломатов.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге. Эстония, Латвия и Литва объявили, что также высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.По его словам, страны Балтии "не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии"."Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", - сказал депутат.

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html

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