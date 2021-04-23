https://ria.ru/20210423/nkts-1729592085.html

Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры

Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры

Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:42

2021-04-23T11:42

2021-04-23T11:42

национальный клиринговый центр (нкц)

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и систем клиринговой организации—центрального контрагента, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин."Система Maxpatrol позволяет на регулярной основе осуществлять выявление и закрытие уязвимостей в инфраструктуре. Следующим этапом станет внедрение практик регулярного обновления ИТ-инфраструктуры с поддержанием заданного уровня безопасности, практик анализа внедряемых систем, инфраструктурных элементов до их ввода в промышленную эксплуатацию", - сказал Астанин.По его словам, это один из примеров мер по обеспечению безопасности работы НКЦ в ответ на вызовы, связанные с пандемией и другими факторами, а также в целях противодействия возрастающим киберугрозам.По мнению Астанина, в 2020 году НКЦ успешно прошел тест по критерию надежности и защищенности с точки зрения информационной безопасности в экстремальных условиях пандемии и получил уникальный опыт обеспечения функционирования в условиях удаленной работы до 80% персонала без снижения качества работы, нарушения проектных сроков, обязательств перед клиентами и партнерами.

https://ria.ru/20210325/pokazateli-1602879812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный клиринговый центр (нкц), россия, новости компаний - экономика