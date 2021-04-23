https://ria.ru/20210423/nkts-1729592085.html
Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры
Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры
Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:42
2021-04-23T11:42
2021-04-23T11:42
национальный клиринговый центр (нкц)
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/99904/96/999049668_0:32:2000:1157_1920x0_80_0_0_51724081ae9f6587303205481a5c5f90.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и систем клиринговой организации—центрального контрагента, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин."Система Maxpatrol позволяет на регулярной основе осуществлять выявление и закрытие уязвимостей в инфраструктуре. Следующим этапом станет внедрение практик регулярного обновления ИТ-инфраструктуры с поддержанием заданного уровня безопасности, практик анализа внедряемых систем, инфраструктурных элементов до их ввода в промышленную эксплуатацию", - сказал Астанин.По его словам, это один из примеров мер по обеспечению безопасности работы НКЦ в ответ на вызовы, связанные с пандемией и другими факторами, а также в целях противодействия возрастающим киберугрозам.По мнению Астанина, в 2020 году НКЦ успешно прошел тест по критерию надежности и защищенности с точки зрения информационной безопасности в экстремальных условиях пандемии и получил уникальный опыт обеспечения функционирования в условиях удаленной работы до 80% персонала без снижения качества работы, нарушения проектных сроков, обязательств перед клиентами и партнерами.
https://ria.ru/20210325/pokazateli-1602879812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/99904/96/999049668_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_5b5ce99345588d6f187f5b1e42e5d21f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный клиринговый центр (нкц), россия, новости компаний - экономика
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и систем клиринговой организации—центрального контрагента, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ
Эдди Астанин.
"Система Maxpatrol позволяет на регулярной основе осуществлять выявление и закрытие уязвимостей в инфраструктуре. Следующим этапом станет внедрение практик регулярного обновления ИТ-инфраструктуры с поддержанием заданного уровня безопасности, практик анализа внедряемых систем, инфраструктурных элементов до их ввода в промышленную эксплуатацию", - сказал Астанин.
По его словам, это один из примеров мер по обеспечению безопасности работы НКЦ в ответ на вызовы, связанные с пандемией и другими факторами, а также в целях противодействия возрастающим киберугрозам.
"Система анализа уязвимостей дополняет функционирующую в НКЦ надежную систему обеспечения непрерывности деятельности, которая является частью общей системы управления организацией и состоит из комплекса инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих устойчивость выполнения организацией критичных бизнес-процессов в условиях ЧС", - пояснил он.
По мнению Астанина, в 2020 году НКЦ успешно прошел тест по критерию надежности и защищенности с точки зрения информационной безопасности в экстремальных условиях пандемии и получил уникальный опыт обеспечения функционирования в условиях удаленной работы до 80% персонала без снижения качества работы, нарушения проектных сроков, обязательств перед клиентами и партнерами.