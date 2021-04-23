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Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры
Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры
Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:42
2021-04-23T11:42
национальный клиринговый центр (нкц)
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и систем клиринговой организации—центрального контрагента, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин."Система Maxpatrol позволяет на регулярной основе осуществлять выявление и закрытие уязвимостей в инфраструктуре. Следующим этапом станет внедрение практик регулярного обновления ИТ-инфраструктуры с поддержанием заданного уровня безопасности, практик анализа внедряемых систем, инфраструктурных элементов до их ввода в промышленную эксплуатацию", - сказал Астанин.По его словам, это один из примеров мер по обеспечению безопасности работы НКЦ в ответ на вызовы, связанные с пандемией и другими факторами, а также в целях противодействия возрастающим киберугрозам.По мнению Астанина, в 2020 году НКЦ успешно прошел тест по критерию надежности и защищенности с точки зрения информационной безопасности в экстремальных условиях пандемии и получил уникальный опыт обеспечения функционирования в условиях удаленной работы до 80% персонала без снижения качества работы, нарушения проектных сроков, обязательств перед клиентами и партнерами.
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национальный клиринговый центр (нкц), россия, новости компаний - экономика

Астанин: НКЦ внедрил автоматический анализ уязвимости инфраструктуры

11:42 23.04.2021
 
© Fotolia / pressmasterРаботники экономической сферы
Работники экономической сферы - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Fotolia / pressmaster
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Национальный клиринговый центр внедрил систему автоматического анализа уязвимостей в инфраструктуре, которая повышает уровень безопасности всех комплексов и систем клиринговой организации—центрального контрагента, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин.
"Система Maxpatrol позволяет на регулярной основе осуществлять выявление и закрытие уязвимостей в инфраструктуре. Следующим этапом станет внедрение практик регулярного обновления ИТ-инфраструктуры с поддержанием заданного уровня безопасности, практик анализа внедряемых систем, инфраструктурных элементов до их ввода в промышленную эксплуатацию", - сказал Астанин.
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По его словам, это один из примеров мер по обеспечению безопасности работы НКЦ в ответ на вызовы, связанные с пандемией и другими факторами, а также в целях противодействия возрастающим киберугрозам.
"Система анализа уязвимостей дополняет функционирующую в НКЦ надежную систему обеспечения непрерывности деятельности, которая является частью общей системы управления организацией и состоит из комплекса инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих устойчивость выполнения организацией критичных бизнес-процессов в условиях ЧС", - пояснил он.
По мнению Астанина, в 2020 году НКЦ успешно прошел тест по критерию надежности и защищенности с точки зрения информационной безопасности в экстремальных условиях пандемии и получил уникальный опыт обеспечения функционирования в условиях удаленной работы до 80% персонала без снижения качества работы, нарушения проектных сроков, обязательств перед клиентами и партнерами.
 
Национальный клиринговый центр (НКЦ)РоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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