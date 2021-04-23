Госдеп прокомментировал прекращение Навальным голодовки
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США знают о прекращении Алексеем Навальным голодовки, но по-прежнему призывают его освободить, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер.
В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку. А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что в Москве никак не воспринимают заявления по Навальному из-за рубежа, поскольку здоровье осуждённых в России не считают темой для интереса иностранных государств.
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"Мы глубоко обеспокоены его здоровьем и безопасностью и продолжаем призывать к его освобождению без предварительных условий", - сказала Портер о Навальном.
В четверг курирующие Навального врачи, в том числе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева опубликовали в Twitter обращение к нему с просьбой прекратить голодовку, но затем удалили его. В нем они сообщили, что Навальный 20 апреля был вывезен "в гражданскую больницу Владимира", были проведены необходимое исследование, консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области.
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Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального во вторник посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента