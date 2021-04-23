https://ria.ru/20210423/moskva-1729614030.html

Москвичей предупредили о сильном дожде и граде

Москвичей предупредили о сильном дожде и граде

Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве во второй половине дня в пятницу, сообщается на сайте столичного главка МЧС... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:58

2021-04-23T12:58

2021-04-23T12:58

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве во второй половине дня в пятницу, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в Москве в период с 13 часов до 21 часа 23 апреля ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html

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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество