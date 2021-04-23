https://ria.ru/20210423/moloko-1729616682.html

Липецкие животноводы надеются получить более 302 тысяч тонн молока

Липецкие животноводы надеются получить более 302 тысяч тонн молока

Животноводы Липецкой области в этом году рассчитывают получить более 302 тысяч тонн молока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:10

2021-04-23T13:10

2021-04-23T13:10

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Животноводы Липецкой области в этом году рассчитывают получить более 302 тысяч тонн молока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, положительная динамика по производству молока в регионе сохраняется не протяжении уже нескольких лет. По итогам прошлого года в Липецкой области были получены 301 тысяча тонн молока, что на 5 процентов больше, чем в 2019 году. Продуктивность дойного стада в 2020 году увеличилась на 2 процента и составила 7858 килограммов на одну корову. По этому показателю регион входит в число лучших в стране.По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, надеяться на рост показателей позволяет не только господдержка, но и реализация инвестиционных проектов, хорошая кормовая база, применение прогрессивных технологий содержания животных и передовых селекционных достижений, которые позволяют постоянно повышать продуктивность молочного стада.

https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729332498.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика