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Липецкая область
https://ria.ru/20210423/moloko-1729616682.html
Липецкие животноводы надеются получить более 302 тысяч тонн молока
Липецкие животноводы надеются получить более 302 тысяч тонн молока
Животноводы Липецкой области в этом году рассчитывают получить более 302 тысяч тонн молока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:10
2021-04-23T13:10
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Животноводы Липецкой области в этом году рассчитывают получить более 302 тысяч тонн молока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, положительная динамика по производству молока в регионе сохраняется не протяжении уже нескольких лет. По итогам прошлого года в Липецкой области были получены 301 тысяча тонн молока, что на 5 процентов больше, чем в 2019 году. Продуктивность дойного стада в 2020 году увеличилась на 2 процента и составила 7858 килограммов на одну корову. По этому показателю регион входит в число лучших в стране.По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, надеяться на рост показателей позволяет не только господдержка, но и реализация инвестиционных проектов, хорошая кормовая база, применение прогрессивных технологий содержания животных и передовых селекционных достижений, которые позволяют постоянно повышать продуктивность молочного стада.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкие животноводы надеются получить более 302 тысяч тонн молока

13:10 23.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовКоровы на пастбище
Коровы на пастбище - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 апр – РИА Новости. Животноводы Липецкой области в этом году рассчитывают получить более 302 тысяч тонн молока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, положительная динамика по производству молока в регионе сохраняется не протяжении уже нескольких лет. По итогам прошлого года в Липецкой области были получены 301 тысяча тонн молока, что на 5 процентов больше, чем в 2019 году. Продуктивность дойного стада в 2020 году увеличилась на 2 процента и составила 7858 килограммов на одну корову. По этому показателю регион входит в число лучших в стране.
"В этом году агропромышленный комплекс региона получит государственную поддержку в размере 4 миллиардов рублей. Значительная часть этих денег будет направлена на развитие молочной отрасли, потому что это одно из самых эффективных направлений нашего сельского хозяйства", - сказал Артамонов.
По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, надеяться на рост показателей позволяет не только господдержка, но и реализация инвестиционных проектов, хорошая кормовая база, применение прогрессивных технологий содержания животных и передовых селекционных достижений, которые позволяют постоянно повышать продуктивность молочного стада.
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