Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210423/milostynya-1729597663.html
Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан
Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:40
религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_23a2273d86bdf986e8b8d1f903ebab9f.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. пост продлится до 13 мая. "Благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ в рамках традиционного благотворительного марафона "Рамадан – месяц добрых дел" открывает сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего распределения нуждающимся категориям граждан. Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в рамках месяца Рамадан в поддержку малоимущих семей и нуждающихся", - отметили в муфтияте.Кроме того, ДУМ РТ запустил проект "Рамазан - месяц добрых дел", в рамках которого открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Для этого, как отметили в духовном управлении, предусмотрено три способа перевода денег: пожертвования можно отправить можно по смс, на банковскую карту или по банковским реквизитам. В прошлом году благодаря пожертвованиям удалось помочь 12 детям.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_b0931344f382dbe31b34727c4e74d561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан)

Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан

11:40 23.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. пост продлится до 13 мая.
"Благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ в рамках традиционного благотворительного марафона "Рамадан – месяц добрых дел" открывает сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего распределения нуждающимся категориям граждан. Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в рамках месяца Рамадан в поддержку малоимущих семей и нуждающихся", - отметили в муфтияте.
Кроме того, ДУМ РТ запустил проект "Рамазан - месяц добрых дел", в рамках которого открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Для этого, как отметили в духовном управлении, предусмотрено три способа перевода денег: пожертвования можно отправить можно по смс, на банковскую карту или по банковским реквизитам. В прошлом году благодаря пожертвованиям удалось помочь 12 детям.
 
Религия и мировоззрениеРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
Лента новостейМолния