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Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан
Мусульмане Татарстана начали собирать пожертвования нуждающимся в Рамадан
Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:40
2021-04-23T11:40
религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. пост продлится до 13 мая. "Благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ в рамках традиционного благотворительного марафона "Рамадан – месяц добрых дел" открывает сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего распределения нуждающимся категориям граждан. Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в рамках месяца Рамадан в поддержку малоимущих семей и нуждающихся", - отметили в муфтияте.Кроме того, ДУМ РТ запустил проект "Рамазан - месяц добрых дел", в рамках которого открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Для этого, как отметили в духовном управлении, предусмотрено три способа перевода денег: пожертвования можно отправить можно по смс, на банковскую карту или по банковским реквизитам. В прошлом году благодаря пожертвованиям удалось помочь 12 детям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) объявило о начале сбора фитр-садаки - специальной милостыни во время поста в Рамадан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву. пост продлится до 13 мая.
"Благотворительный фонд "Закят" ДУМ РТ в рамках традиционного благотворительного марафона "Рамадан – месяц добрых дел" открывает сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего распределения нуждающимся категориям граждан. Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
в рамках месяца Рамадан в поддержку малоимущих семей и нуждающихся", - отметили в муфтияте.
Кроме того, ДУМ РТ запустил проект "Рамазан - месяц добрых дел", в рамках которого открыт сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Для этого, как отметили в духовном управлении, предусмотрено три способа перевода денег: пожертвования можно отправить можно по смс, на банковскую карту или по банковским реквизитам. В прошлом году благодаря пожертвованиям удалось помочь 12 детям.