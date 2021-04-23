https://ria.ru/20210423/medvedev-1729570667.html
Медведев: США считают, все должны воспринимать как должное их "правоту"
Медведев: США считают, все должны воспринимать как должное их "правоту"
США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью "правоту" Америки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:22
2021-04-23T08:22
2021-04-23T08:22
дмитрий медведев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597694991_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_8242a46551c1113a08e88e35f35fe625.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью "правоту" Америки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости."Она (американская администрация - ред.) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском "миссионерстве". "Мы всегда правы, вы должны нас слушаться". А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный "урок", - говорится в статье.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597694991_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_1bba6a876ca9f313054ceb27a7677942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, сша, в мире