https://ria.ru/20210423/medvedev-1729570667.html

Медведев: США считают, все должны воспринимать как должное их "правоту"

Медведев: США считают, все должны воспринимать как должное их "правоту"

США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью "правоту" Америки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:22

2021-04-23T08:22

2021-04-23T08:22

дмитрий медведев

сша

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью "правоту" Америки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости."Она (американская администрация - ред.) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском "миссионерстве". "Мы всегда правы, вы должны нас слушаться". А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный "урок", - говорится в статье.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сша, в мире