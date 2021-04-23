https://ria.ru/20210423/meduza-1729641743.html
"Медузу"* внесли в список СМИ-иноагентов
"Медузу"* внесли в список СМИ-иноагентов
Издание "Медуза"* внесли в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Минюста России. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:36
2021-04-23T14:36
2021-04-23T16:06
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Издание "Медуза"* внесли в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Минюста России."В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project"* (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)", — говорится в публикации.В перечень также добавили общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"**.По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.*СМИ, выполняющее функции иноагента.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210212/meduza-1597246803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), общество, россия
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Издание "Медуза"* внесли в список СМИ-иноагентов, сообщается на сайте
Минюста России.
"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project"* (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)", — говорится в публикации.
В перечень также добавили общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"**.
По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных изданий, которые являются иноагентами, должны распространяться на территории России
с соответствующей маркировкой. Это норма призвана информировать российского читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
Иноагентами могут быть также некоммерческие организации (НКО) и физлица.
За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц и от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юрлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.