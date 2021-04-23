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Путин объявил выходные с 1 по 10 мая

Путин объявил выходные с 1 по 10 мая

Владимир Путин согласился с идеей сделать нерабочими днями период между майскими праздниками. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:18

2021-04-23T13:18

2021-04-23T17:15

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коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Путин согласился с идеей сделать нерабочими днями период между майскими праздниками.Он поддержал предложение, с которым выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, из-за разорванных каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, и в условиях пандемии в этом есть определенные риски.Решение объявить все эти дни нерабочими позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, добавила она.Глава государства отметил, что и сам призывал всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам и тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы. Сообщалось, что Минтруд рассматривает идею о продлении праздников, но решение по этому поводу не принималось.

россия

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2021

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Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках 2021-04-23T13:18 true PT0M37S

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, владимир путин, общество