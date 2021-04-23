https://ria.ru/20210423/matkapital-1729566849.html

В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала

В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:50

2021-04-23T06:50

2021-04-23T10:50

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

антон котяков

материнский капитал

жилье

евгений федоров

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщил RT.Сейчас, как напомнил парламентарий, использовать выплату на новое жилье сразу после рождения ребенка могут лишь те, кто приобретает недвижимость в кредит. В иных случаях родители ждут три года, прежде чем потратить пособие на покупку квартиры или дома.По словам автора инициативы, за три года жилье может существенно подорожать. В итоге, как отметил Федоров, семья, которая хочет приобрести дом или квартиру без ипотеки и нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена обращаться в банки.

https://ria.ru/20210411/pravila-1727781698.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков, материнский капитал, жилье, евгений федоров, госдума рф, общество