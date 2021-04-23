В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала
06:50 23.04.2021 (обновлено: 10:50 23.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщил RT.
Сейчас, как напомнил парламентарий, использовать выплату на новое жилье сразу после рождения ребенка могут лишь те, кто приобретает недвижимость в кредит. В иных случаях родители ждут три года, прежде чем потратить пособие на покупку квартиры или дома.
"В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка", — пояснил Федоров.
По словам автора инициативы, за три года жилье может существенно подорожать. В итоге, как отметил Федоров, семья, которая хочет приобрести дом или квартиру без ипотеки и нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена обращаться в банки.