Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/matkapital-1729566849.html
В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала
В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:50
2021-04-23T10:50
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
антон котяков
материнский капитал
жилье
евгений федоров
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49748/81/497488124_0:231:2734:1769_1920x0_80_0_0_d564ea0d4e29da199fd55a735c001b05.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщил RT.Сейчас, как напомнил парламентарий, использовать выплату на новое жилье сразу после рождения ребенка могут лишь те, кто приобретает недвижимость в кредит. В иных случаях родители ждут три года, прежде чем потратить пособие на покупку квартиры или дома.По словам автора инициативы, за три года жилье может существенно подорожать. В итоге, как отметил Федоров, семья, которая хочет приобрести дом или квартиру без ипотеки и нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена обращаться в банки.
https://ria.ru/20210411/pravila-1727781698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/49748/81/497488124_34:0:2701:2000_1920x0_80_0_0_4725321bbd80a9dbe5f7e68b098f56b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков, материнский капитал, жилье, евгений федоров, госдума рф, общество

В Госдуме предложили изменить правило использования маткапитала

06:50 23.04.2021 (обновлено: 10:50 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщил RT.
Сейчас, как напомнил парламентарий, использовать выплату на новое жилье сразу после рождения ребенка могут лишь те, кто приобретает недвижимость в кредит. В иных случаях родители ждут три года, прежде чем потратить пособие на покупку квартиры или дома.

"В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка", — пояснил Федоров.

По словам автора инициативы, за три года жилье может существенно подорожать. В итоге, как отметил Федоров, семья, которая хочет приобрести дом или квартиру без ипотеки и нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена обращаться в банки.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 15:37
Россиянам объяснили изменения в правилах использования маткапитала
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияАнтон КотяковМатеринский капиталЖильеЕвгений ФедоровГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
11:22Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
Лента новостейМолния