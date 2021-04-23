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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/marvel-1729599215.html
Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики"
Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики"
Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:34
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ганн не только стал сценаристом спецвыпуска, он также займется его постановкой. Marvel анонсировала проект под названием "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" в декабре 2020. Он выйдет до третьей части "Стражей Галактики", чья премьера ожидается не ранее конца 2022 — начала 2023 года, тогда как новые приключения Звездного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты и Грута покажут на Disney+ в рождественские каникулы 2022 года. В июле 2018 Ганн был уволен с поста режиссера третьего фильма про "Стражей Галактики" из-за публикаций в Twitter, в которых шутил на темы педофилии и сексуального насилия. Режиссер признал свою вину. В его защиту выступил актерский состав киновселенной Marvel. В 2019 его восстановили в должности. На днях Джеймс завершил съемки другого проекта — сиквела "Отряда самоубийц". Российский прокат этого фильма стартует 5 августа 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics

Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики"

12:34 23.04.2021 (обновлено: 12:40 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Джеймс Ганн
Режиссер Джеймс Ганн - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Это упаковка. Подарок спрятан внутри", — режиссер подписал фото обложки готового сценария.
Ганн не только стал сценаристом спецвыпуска, он также займется его постановкой.
Marvel анонсировала проект под названием "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" в декабре 2020. Он выйдет до третьей части "Стражей Галактики", чья премьера ожидается не ранее конца 2022 — начала 2023 года, тогда как новые приключения Звездного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты и Грута покажут на Disney+ в рождественские каникулы 2022 года.
В июле 2018 Ганн был уволен с поста режиссера третьего фильма про "Стражей Галактики" из-за публикаций в Twitter, в которых шутил на темы педофилии и сексуального насилия. Режиссер признал свою вину. В его защиту выступил актерский состав киновселенной Marvel. В 2019 его восстановили в должности.
На днях Джеймс завершил съемки другого проекта — сиквела "Отряда самоубийц". Российский прокат этого фильма стартует 5 августа 2021 года.
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