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Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики"
Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики"
Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:34
2021-04-23T12:34
2021-04-23T12:40
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ганн не только стал сценаристом спецвыпуска, он также займется его постановкой. Marvel анонсировала проект под названием "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" в декабре 2020. Он выйдет до третьей части "Стражей Галактики", чья премьера ожидается не ранее конца 2022 — начала 2023 года, тогда как новые приключения Звездного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты и Грута покажут на Disney+ в рождественские каникулы 2022 года. В июле 2018 Ганн был уволен с поста режиссера третьего фильма про "Стражей Галактики" из-за публикаций в Twitter, в которых шутил на темы педофилии и сексуального насилия. Режиссер признал свою вину. В его защиту выступил актерский состав киновселенной Marvel. В 2019 его восстановили в должности. На днях Джеймс завершил съемки другого проекта — сиквела "Отряда самоубийц". Российский прокат этого фильма стартует 5 августа 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Джеймс Ганн написал сценарий к спецвыпуску "Стражей Галактики", об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Это упаковка. Подарок спрятан внутри", — режиссер подписал фото обложки готового сценария.
Ганн не только стал сценаристом спецвыпуска, он также займется его постановкой.
Marvel анонсировала
проект под названием "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" в декабре 2020. Он выйдет до третьей части "Стражей Галактики", чья премьера ожидается не ранее конца 2022 — начала 2023 года, тогда как новые приключения Звездного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты и Грута покажут на Disney+ в рождественские каникулы 2022 года.
В июле 2018 Ганн был уволен с поста режиссера третьего фильма про "Стражей Галактики" из-за публикаций в Twitter, в которых шутил на темы педофилии и сексуального насилия. Режиссер признал свою вину. В его защиту выступил актерский состав киновселенной Marvel. В 2019 его восстановили в должности.
На днях Джеймс завершил съемки другого проекта — сиквела "Отряда самоубийц". Российский прокат этого фильма стартует 5 августа 2021 года.