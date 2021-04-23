https://ria.ru/20210423/lzhesvideteli-1729687369.html

Пашаев утверждает, что отказал всем лжесвидетелям по делу Ефремова

Пашаев утверждает, что отказал всем лжесвидетелям по делу Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что кое-кто предлагал ему за деньги выступить лжесвиделем на процессе, но он всем отказал. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:42

2021-04-23T17:42

2021-04-23T17:42

теван бадасян

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что кое-кто предлагал ему за деньги выступить лжесвиделем на процессе, но он всем отказал."Некоторые люди за деньги готовы были подтвердить, что были за рулем [внедорожника актера во время ДТП], тысяч за 100 рублей, я отказывался", - заявил Пашаев в пятницу в Пресненском суде Москвы, где его допрашивают как свидетеля.Андрею Гаеву и еще двум свидетелям по делу Ефремова вменяется дача заведомо ложных показаний, их дела рассматриваются по отдельности. Вину ни один из них не признал. Им грозят штрафы, обязательные или исправительные работы.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе судебного заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/efremov-1729629787.html

https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html

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