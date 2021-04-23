https://ria.ru/20210423/lenovo-1729581811.html

Lenovo вернулась в Россию с бюджетным смартфоном огромной автономности

Lenovo вернулась в Россию с бюджетным смартфоном огромной автономности

Мобильное подразделение компании Lenovo объявило о возвращении на российский рынок. Первым предложат недорогой смартфон Lenovo K12 Pro. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:28

2021-04-23T10:28

2021-04-23T10:28

наука

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технологии

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мобильное подразделение компании Lenovo объявило о возвращении на российский рынок. Первым предложат недорогой смартфон Lenovo K12 Pro.Это крупный смартфон с 6,8-дюймовый IPS-экраном и разрешением HD+. Скромную плотность пикселей объясняют желанием сделать трубку более автономной: вместе с аккумулятором на 6000 мАч смартфон должен проработать до 60 часов без подзарядки. Последняя здесь быстрая (20 Вт) и идет в комплекте.Бюджетная сущность K12 Pro очевидна и в платформе — это Snapdragon 662, работающий с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить картой microSD, слот здесь комбинированный.Смартфон получил тройной камерный блок — основной сенсор на 64 Мп и два датчика по 2 Мп (макро и боке). Lenovo K12 Pro может писать видео в максимальном качестве 1080/60. Наконец, фронтальная камера, врезанная в экран, получила разрешение 16 Мп.Продажи смартфона стартуют с 23 апреля. До 1 мая за Lenovo K12 Pro попросят 12 990 рублей, после — на 2 000 рублей больше.

https://ria.ru/20210125/noutbuk-1594184245.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, lenovo group, гаджеты, технологии