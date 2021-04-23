https://ria.ru/20210423/latviya-1729685118.html
Посольство в Латвии прокомментировало высылку российского дипломата
Посольство в Латвии прокомментировало высылку российского дипломата
Объявление Латвией персоной нон грата дипломата посольства РФ самым негативным образом скажется на развитии российско-латвийских отношений, заявила российская... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:33
2021-04-23T17:33
2021-04-23T17:33
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якуб кулганек
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Объявление Латвией персоной нон грата дипломата посольства РФ самым негативным образом скажется на развитии российско-латвийских отношений, заявила российская дипмиссия в Латвии.Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией. О высылке российских дипломатов также заявили Эстония и Литва."Вынуждены констатировать, что недружественные действия Латвии, связанные с объявлением 23 апреля 2021 года дипломата посольства России "персона нон грата", самым негативным образом скажутся на развитии российско-латвийских отношений. При этом хотели бы подчеркнуть, что инициатива исходила от Латвийской Республики, поэтому и вся ответственность за этот явно антироссийский шаг полностью лежит на латвийской стороне. Разумеется, ответная реакция Российской Федерации не заставит себя ждать", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая.Чешские власти сослались на статью 11 Венской конвенции, согласно которой "в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала миссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала миссии оставалась в таких пределах, которые оно считает разумными и нормальными, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии".
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, эдгар ринкевич, мид латвии, нато, мид чехии, москва, сша, в мире