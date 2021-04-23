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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210423/kurs-1729634628.html
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,5747 рубля - до 90,4676 рубля, курс доллара - на 1,3324 рубля, до... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:15
2021-04-23T14:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,5747 рубля - до 90,4676 рубля, курс доллара - на 1,3324 рубля, до 75,0893 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,441 рубля, составив 82,0095 рубля.
https://ria.ru/20210423/stavka-1729622807.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на полтора рубля

14:15 23.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,5747 рубля - до 90,4676 рубля, курс доллара - на 1,3324 рубля, до 75,0893 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,441 рубля, составив 82,0095 рубля.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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