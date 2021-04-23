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Туризм
https://ria.ru/20210423/kruiz-1729526390.html
В Европе появился "мистический круиз" с неизвестными остановками
В Европе появился "мистический круиз" с неизвестными остановками
Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:52
2021-04-23T01:52
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное путешествие с неизвестными остановками, сообщает Travel &amp; Leisure.Эксклюзивный десятидневный маршрут держится в секрете. Гости не узнают, куда они едут, что входит в программу и даже, что взять с собой, пока не будут готовы к отплытию.Единственное, что точно известно, это цена. Стоимость путешествия начинается от 6 999 долларов (около 530 тысяч рублей) с человека, включая авиаперелет. Все, от специальных морских экскурсий до развлечений на борту и изысканных блюд, также входит в этот тариф. Подсказки будут рассылаться всем гостям перед поездкой, а другие детали раскроются, когда они будут на пути в аэропорт.Поскольку маршрут держится в секрете, неизвестно, откуда и куда отправится лайнер, и в каких портах он будет останавливаться по пути. Компания лишь сообщила, что круиз планируется по Европе.
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россия, туризм, круизы, туристы, новости - туризм, южная америка, китай, европа, сша

В Европе появился "мистический круиз" с неизвестными остановками

01:52 23.04.2021
 
© Depositphotos / pressmasterМолодая пара отдыхает в солнечный день
Молодая пара отдыхает в солнечный день - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное путешествие с неизвестными остановками, сообщает Travel & Leisure.
Эксклюзивный десятидневный маршрут держится в секрете. Гости не узнают, куда они едут, что входит в программу и даже, что взять с собой, пока не будут готовы к отплытию.
Единственное, что точно известно, это цена. Стоимость путешествия начинается от 6 999 долларов (около 530 тысяч рублей) с человека, включая авиаперелет. Все, от специальных морских экскурсий до развлечений на борту и изысканных блюд, также входит в этот тариф.
Подсказки будут рассылаться всем гостям перед поездкой, а другие детали раскроются, когда они будут на пути в аэропорт.
Поскольку маршрут держится в секрете, неизвестно, откуда и куда отправится лайнер, и в каких портах он будет останавливаться по пути. Компания лишь сообщила, что круиз планируется по Европе.
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