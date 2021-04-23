https://ria.ru/20210423/kruiz-1729526390.html

В Европе появился "мистический круиз" с неизвестными остановками

В Европе появился "мистический круиз" с неизвестными остановками

Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T01:52

2021-04-23T01:52

2021-04-23T01:52

туризм

россия

туризм

круизы

туристы

новости - туризм

южная америка

китай

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155294/76/1552947616_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_7b89b38b3acad68600815e9fbfccec40.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская компания, специализирующаяся на круизах по рекам Европы, России, Египта, Южной Америки и Китая, запустила первое в своей истории таинственное путешествие с неизвестными остановками, сообщает Travel & Leisure.Эксклюзивный десятидневный маршрут держится в секрете. Гости не узнают, куда они едут, что входит в программу и даже, что взять с собой, пока не будут готовы к отплытию.Единственное, что точно известно, это цена. Стоимость путешествия начинается от 6 999 долларов (около 530 тысяч рублей) с человека, включая авиаперелет. Все, от специальных морских экскурсий до развлечений на борту и изысканных блюд, также входит в этот тариф. Подсказки будут рассылаться всем гостям перед поездкой, а другие детали раскроются, когда они будут на пути в аэропорт.Поскольку маршрут держится в секрете, неизвестно, откуда и куда отправится лайнер, и в каких портах он будет останавливаться по пути. Компания лишь сообщила, что круиз планируется по Европе.

https://ria.ru/20210401/venetsiya-1603771408.html

россия

южная америка

китай

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, круизы, туристы, новости - туризм, южная америка, китай, европа, сша