Кравчук назвал условия разрыва дипломатических отношений с Россией
15:39 23.04.2021 (обновлено: 15:40 23.04.2021)
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает преждевременным вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, необходимо использовать все форматы для решения конфликта в Донбассе.
Ранее несколько депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ.
"Когда мы идем по пути "нормандского формата" и "минской площадки", и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну в Донбассе", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.