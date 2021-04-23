https://ria.ru/20210423/kravchuk-1729658832.html

Кравчук назвал условия разрыва дипломатических отношений с Россией

Кравчук назвал условия разрыва дипломатических отношений с Россией

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает преждевременным вопрос о разрыве дипломатических отношений с РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:39

2021-04-23T15:39

2021-04-23T15:40

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леонид кравчук

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КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает преждевременным вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией, необходимо использовать все форматы для решения конфликта в Донбассе.Ранее несколько депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ."Когда мы идем по пути "нормандского формата" и "минской площадки", и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну в Донбассе", - сказал Кравчук в эфире "4 канала".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

https://ria.ru/20210423/moskva-1729647332.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

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россия, мид украины, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), в мире