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В Красноярске нашли останки ребенка, пропавшего в прошлом году
В Красноярске нашли останки ребенка, пропавшего в прошлом году
Красноярские следователи нашли останки шестилетней девочки, которую мать оставила своей подруге и ее матери, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:34
2021-04-23T09:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Красноярские следователи нашли останки шестилетней девочки, которую мать оставила своей подруге и ее матери, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."В Красноярском крае следователи в ходе поисковых мероприятий обнаружили останки шестилетней девочки… По предварительным данным следствия, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, в июле 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою малолетнюю дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Только в марте 2021 года биологическая мать ребенка, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что подруга и мать несколько раз меняли показания, указывали место, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к ее гибели отрицали. По их показаниям, смертельные травмы девочка получила в результате несчастного случая в сентябре 2020 года. Несмотря на масштабные поиски тело так и не было найдено. Следователи уточнили, что обнаружить останки удалось благодаря действиям сотрудников криминалистического центра СК РФ, полицейских и установлению места, где женщины закопали тело погибшей девочки.Ранее было возбуждено дело об убийстве малолетнего. В ведомстве уточнили, что подруга и её мать были задержаны и затем арестованы. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске нашли останки ребенка, пропавшего в прошлом году

09:34 23.04.2021 (обновлено: 09:50 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Красноярские следователи нашли останки шестилетней девочки, которую мать оставила своей подруге и ее матери, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"В Красноярском крае следователи в ходе поисковых мероприятий обнаружили останки шестилетней девочки… По предварительным данным следствия, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, в июле 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою малолетнюю дочь и больше ее судьбой не интересовалась. Только в марте 2021 года биологическая мать ребенка, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что подруга и мать несколько раз меняли показания, указывали место, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к ее гибели отрицали. По их показаниям, смертельные травмы девочка получила в результате несчастного случая в сентябре 2020 года. Несмотря на масштабные поиски тело так и не было найдено. Следователи уточнили, что обнаружить останки удалось благодаря действиям сотрудников криминалистического центра СК РФ, полицейских и установлению места, где женщины закопали тело погибшей девочки.
Ранее было возбуждено дело об убийстве малолетнего. В ведомстве уточнили, что подруга и её мать были задержаны и затем арестованы. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
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