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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729671758.html
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, в целом можно говорить, что РФ вышла на определенное плато по заболеваемости COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:35
2021-04-23T16:49
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, в целом можно говорить, что РФ вышла на определенное плато по заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране",- сказала Попова на презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для глав зарубежных дипмиссий в Москве.Она уточнила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом из расчёта на 100 тысяч населения составляет в России 41,6, это достаточно невысокий показатель.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество, россия

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

16:35 23.04.2021 (обновлено: 16:49 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, в целом можно говорить, что РФ вышла на определенное плато по заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране",- сказала Попова на презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для глав зарубежных дипмиссий в Москве.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 13:04Распространение коронавируса
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Она уточнила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом из расчёта на 100 тысяч населения составляет в России 41,6, это достаточно невысокий показатель.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбществоРоссия
 
 
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