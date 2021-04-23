https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729671758.html

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, в целом можно говорить, что РФ вышла на определенное плато по заболеваемости COVID-19, заявила глава... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:35

2021-04-23T16:35

2021-04-23T16:49

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, в целом можно говорить, что РФ вышла на определенное плато по заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране",- сказала Попова на презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для глав зарубежных дипмиссий в Москве.Она уточнила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом из расчёта на 100 тысяч населения составляет в России 41,6, это достаточно невысокий показатель.

https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729614865.html

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество, россия