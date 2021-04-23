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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729660256.html
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:46
2021-04-23T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 842 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались 570 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

15:46 23.04.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 842 летальных исхода.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались 570 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
 
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