https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729660256.html
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:46
2021-04-23T15:46
2021-04-23T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969863_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_b3253ccdb25b84fc68c58ff9b6341706.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 842 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались 570 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969863_805:788:2483:2047_1920x0_80_0_0_718bb0e24cecc99e0ca453a4a15b97b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса в США
за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 842 летальных исхода.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались 570 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.