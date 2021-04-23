Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России
13:15 23.04.2021 (обновлено: 13:38 23.04.2021)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу напомнила, что российские "ученые ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммов".
"Это сегодня особый риск для всех, и мы это прекрасно понимаем, поэтому три наших научно-исследовательских организации постоянно получают информацию из всех возможных источников и ее анализируют. И на сегодняшний день, хочу отметить, что отличающиеся наиболее высокой заразностью, по мнению наших коллег за рубежом, британский штамм - вот на прошедшей неделе освоил еще пять стран и количество стран им пораженных на сегодняшний день составляет на сегодня 137, 137 стран в мире заявили, что на их территории циркулирует британский штамм", - рассказала она.
По ее словам, 85 государств заявили о том, что у них есть южноафриканский штамм и это плюс 5 стран только за прошедшую неделю. Бразильский штамм зарегистрирован в 52 странах, добавила Попова.
В Российской Федерации по поручению президента, напомнила она, с начала этого года ведется "очень плотный молекулярно-генетический мониторинг фактического распространения новых штаммов в РФ". На сегодняшний день проведено подробное исследование более 12 тысяч образцов клинического материалы, работа ведется с материалом из всех 85 субъектов.
"Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается и вот за прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского и мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. и что хочу отметить, большинство этих вариантов - это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок", - сказала глава Роспотребнадзора.