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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729618386.html
Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России
Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России
В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:15
2021-04-23T13:38
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу напомнила, что российские "ученые ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммов"."Это сегодня особый риск для всех, и мы это прекрасно понимаем, поэтому три наших научно-исследовательских организации постоянно получают информацию из всех возможных источников и ее анализируют. И на сегодняшний день, хочу отметить, что отличающиеся наиболее высокой заразностью, по мнению наших коллег за рубежом, британский штамм - вот на прошедшей неделе освоил еще пять стран и количество стран им пораженных на сегодняшний день составляет на сегодня 137, 137 стран в мире заявили, что на их территории циркулирует британский штамм", - рассказала она.По ее словам, 85 государств заявили о том, что у них есть южноафриканский штамм и это плюс 5 стран только за прошедшую неделю. Бразильский штамм зарегистрирован в 52 странах, добавила Попова.В Российской Федерации по поручению президента, напомнила она, с начала этого года ведется "очень плотный молекулярно-генетический мониторинг фактического распространения новых штаммов в РФ". На сегодняшний день проведено подробное исследование более 12 тысяч образцов клинического материалы, работа ведется с материалом из всех 85 субъектов."Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается и вот за прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского и мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. и что хочу отметить, большинство этих вариантов - это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок", - сказала глава Роспотребнадзора.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России

13:15 23.04.2021 (обновлено: 13:38 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу напомнила, что российские "ученые ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммов".
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"Это сегодня особый риск для всех, и мы это прекрасно понимаем, поэтому три наших научно-исследовательских организации постоянно получают информацию из всех возможных источников и ее анализируют. И на сегодняшний день, хочу отметить, что отличающиеся наиболее высокой заразностью, по мнению наших коллег за рубежом, британский штамм - вот на прошедшей неделе освоил еще пять стран и количество стран им пораженных на сегодняшний день составляет на сегодня 137, 137 стран в мире заявили, что на их территории циркулирует британский штамм", - рассказала она.
По ее словам, 85 государств заявили о том, что у них есть южноафриканский штамм и это плюс 5 стран только за прошедшую неделю. Бразильский штамм зарегистрирован в 52 странах, добавила Попова.
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Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор
В Российской Федерации по поручению президента, напомнила она, с начала этого года ведется "очень плотный молекулярно-генетический мониторинг фактического распространения новых штаммов в РФ". На сегодняшний день проведено подробное исследование более 12 тысяч образцов клинического материалы, работа ведется с материалом из всех 85 субъектов.
"Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается и вот за прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского и мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. и что хочу отметить, большинство этих вариантов - это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок", - сказала глава Роспотребнадзора.
 
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