https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729618386.html

Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России

Попова оценила ситуацию с британским штаммом коронавируса в России

В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:15

2021-04-23T13:15

2021-04-23T13:38

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В 51 регионе РФ выявлено 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них - завозные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу напомнила, что российские "ученые ведут очень плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммов"."Это сегодня особый риск для всех, и мы это прекрасно понимаем, поэтому три наших научно-исследовательских организации постоянно получают информацию из всех возможных источников и ее анализируют. И на сегодняшний день, хочу отметить, что отличающиеся наиболее высокой заразностью, по мнению наших коллег за рубежом, британский штамм - вот на прошедшей неделе освоил еще пять стран и количество стран им пораженных на сегодняшний день составляет на сегодня 137, 137 стран в мире заявили, что на их территории циркулирует британский штамм", - рассказала она.По ее словам, 85 государств заявили о том, что у них есть южноафриканский штамм и это плюс 5 стран только за прошедшую неделю. Бразильский штамм зарегистрирован в 52 странах, добавила Попова.В Российской Федерации по поручению президента, напомнила она, с начала этого года ведется "очень плотный молекулярно-генетический мониторинг фактического распространения новых штаммов в РФ". На сегодняшний день проведено подробное исследование более 12 тысяч образцов клинического материалы, работа ведется с материалом из всех 85 субъектов."Количество обнаруженных изолятов каждую неделю увеличивается и вот за прошедшую неделю это 255 вариантов британского штамма, 25 - южноафриканского и мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. и что хочу отметить, большинство этих вариантов - это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок", - сказала глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602935176.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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