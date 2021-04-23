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В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1059 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1059 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:19
2021-04-23T11:19
2021-04-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1059 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва, общество