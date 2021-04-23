https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729588676.html

В России выявили 8840 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8840 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8840 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:02

2021-04-23T11:02

2021-04-23T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750371_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_717a56025fb42355759c33d93b2f4acc.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8840 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне было 8996 заболевших. Темп прироста остается на уровне 0,19 процента. Умерли 398 человек, выписались после лечения — 9407. Более 13 процентов заразившихся (1187 человек) не испытывают симптомов.Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2502 (днем ранее было 2704), Санкт-Петербурге — 694, Подмосковье — 609, Ростовской области — 238, Нижегородской — 194, Самарской — 191.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному заболевшему, а в Туве их двое.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 4 744 961 человек, 107 501 из них умер, 4 371 214 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 143,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 144,7 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество