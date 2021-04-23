В России выявили 8840 новых случаев заражения коронавирусом
11:02 23.04.2021 (обновлено: 11:44 23.04.2021)
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8840 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне было 8996 заболевших. Темп прироста остается на уровне 0,19 процента. Умерли 398 человек, выписались после лечения — 9407. Более 13 процентов заразившихся (1187 человек) не испытывают симптомов.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 2502 (днем ранее было 2704), Санкт-Петербурге — 694, Подмосковье — 609, Ростовской области — 238, Нижегородской — 194, Самарской — 191.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному заболевшему, а в Туве их двое.
Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 4 744 961 человек, 107 501 из них умер, 4 371 214 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 143,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 144,7 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.