https://ria.ru/20210423/konkurs-1729591130.html

Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд

Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд

В финал международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", вышли 37 студенческих и школьных РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:41

2021-04-23T11:41

2021-04-23T11:41

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

образование - общество

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В финал международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", вышли 37 студенческих и школьных команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего в ходе онлайн-полуфиналов, завершившихся в четверг, свои бизнес-проекты перед экспертами защищали 150 школьных и студенческих команд со всей России и Казахстана. Участники представляли бизнес-проекты в различных сферах – от производства игрушек, экологичной посуды или необычной одежды до создания роботов, инновационных экоферм, онлайн-школ, дизайн- и медиастудий."Финалистами стали 20 школьных и 17 студенческих команд из 21 региона России. Проекты наших участников направлены не только на коммерческую выгоду. Например, в этом сезоне школьная команда из Краснодарского края представила проект психологической и информационной помощи подросткам, столкнувшимся с буллингом, "Свои среди чужих". Среди школьных инициатив в финал прошли 10 коммерческих и 10 социальных проектов, среди студенческих – 10 коммерческих и 7 социальных", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.На финальном этапе ребята будут участвовать в питчинге своих идей и ответят на вопросы экспертов по проектам. Трансляция финала, в рамках которой будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей, пройдет 29 апреля в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".

https://ria.ru/20210421/pedvuzy-1729249986.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество