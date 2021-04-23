https://ria.ru/20210423/konkurs-1729591130.html
Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд
Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд
В финал международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", вышли 37 студенческих и школьных РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:41
2021-04-23T11:41
2021-04-23T11:41
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
образование - общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В финал международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", вышли 37 студенческих и школьных команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего в ходе онлайн-полуфиналов, завершившихся в четверг, свои бизнес-проекты перед экспертами защищали 150 школьных и студенческих команд со всей России и Казахстана. Участники представляли бизнес-проекты в различных сферах – от производства игрушек, экологичной посуды или необычной одежды до создания роботов, инновационных экоферм, онлайн-школ, дизайн- и медиастудий."Финалистами стали 20 школьных и 17 студенческих команд из 21 региона России. Проекты наших участников направлены не только на коммерческую выгоду. Например, в этом сезоне школьная команда из Краснодарского края представила проект психологической и информационной помощи подросткам, столкнувшимся с буллингом, "Свои среди чужих". Среди школьных инициатив в финал прошли 10 коммерческих и 10 социальных проектов, среди студенческих – 10 коммерческих и 7 социальных", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.На финальном этапе ребята будут участвовать в питчинге своих идей и ответят на вопросы экспертов по проектам. Трансляция финала, в рамках которой будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей, пройдет 29 апреля в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, образование - общество
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости
. В финал международного конкурса "Мой первый бизнес", одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", вышли 37 студенческих и школьных команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
.
Всего в ходе онлайн-полуфиналов, завершившихся в четверг, свои бизнес-проекты перед экспертами защищали 150 школьных и студенческих команд со всей России и Казахстана. Участники представляли бизнес-проекты в различных сферах – от производства игрушек, экологичной посуды или необычной одежды до создания роботов, инновационных экоферм, онлайн-школ, дизайн- и медиастудий.
"Финалистами стали 20 школьных и 17 студенческих команд из 21 региона России. Проекты наших участников направлены не только на коммерческую выгоду. Например, в этом сезоне школьная команда из Краснодарского края представила проект психологической и информационной помощи подросткам, столкнувшимся с буллингом, "Свои среди чужих". Среди школьных инициатив в финал прошли 10 коммерческих и 10 социальных проектов, среди студенческих – 10 коммерческих и 7 социальных", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
На финальном этапе ребята будут участвовать в питчинге своих идей и ответят на вопросы экспертов по проектам. Трансляция финала, в рамках которой будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей, пройдет 29 апреля в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".