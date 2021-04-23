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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210423/kinofestival-1729660730.html
На Московском кинофестивале представят работы китайских режиссеров
На Московском кинофестивале представят работы китайских режиссеров
В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля проходит внеконкурсная программа "Кинематограф Китая. Женский взгляд", которая знакомит с работами... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:10
2021-04-23T16:14
россия-китай: главное
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МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля проходит внеконкурсная программа "Кинематограф Китая. Женский взгляд", которая знакомит с работами китайских режиссеров.Как стало известно, в рамках программы представят шесть фильмов: "Аниме" режиссера Цао Цзиньлин, "Весеннее половодье" режиссера Ян Лина, "Девушки старого города" режиссера Шэнь Юй, "Золотой город" режиссера Норриса Вонга, "История нежной нелюбви" режиссера Ян Минмина и "Почти комедия" режиссеров Чжоу Шэня и Лю Лу.Московский международный кинофестиваль завершится 29 апреля. В рамках основной конкурсной программы покажут "Кофейня в поле" режиссера Ши Сяофаня, также будет представлена лента "Рыба подо льдом" режиссера Чжан Ли.
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На Московском кинофестивале представят работы китайских режиссеров

16:10 23.04.2021 (обновлено: 16:14 23.04.2021)
 
© Московский Международный кинофестивальКадр из фильма "Золотой город"
Кадр из фильма Золотой город - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Московский Международный кинофестиваль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля проходит внеконкурсная программа "Кинематограф Китая. Женский взгляд", которая знакомит с работами китайских режиссеров.
Как стало известно, в рамках программы представят шесть фильмов: "Аниме" режиссера Цао Цзиньлин, "Весеннее половодье" режиссера Ян Лина, "Девушки старого города" режиссера Шэнь Юй, "Золотой город" режиссера Норриса Вонга, "История нежной нелюбви" режиссера Ян Минмина и "Почти комедия" режиссеров Чжоу Шэня и Лю Лу.
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Московский международный кинофестиваль завершится 29 апреля. В рамках основной конкурсной программы покажут "Кофейня в поле" режиссера Ши Сяофаня, также будет представлена лента "Рыба подо льдом" режиссера Чжан Ли.
 
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