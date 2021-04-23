https://ria.ru/20210423/kinofestival-1729660730.html

На Московском кинофестивале представят работы китайских режиссеров

На Московском кинофестивале представят работы китайских режиссеров

В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля проходит внеконкурсная программа "Кинематограф Китая. Женский взгляд", которая знакомит с работами... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:10

2021-04-23T16:10

2021-04-23T16:14

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 23 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля проходит внеконкурсная программа "Кинематограф Китая. Женский взгляд", которая знакомит с работами китайских режиссеров.Как стало известно, в рамках программы представят шесть фильмов: "Аниме" режиссера Цао Цзиньлин, "Весеннее половодье" режиссера Ян Лина, "Девушки старого города" режиссера Шэнь Юй, "Золотой город" режиссера Норриса Вонга, "История нежной нелюбви" режиссера Ян Минмина и "Почти комедия" режиссеров Чжоу Шэня и Лю Лу.Московский международный кинофестиваль завершится 29 апреля. В рамках основной конкурсной программы покажут "Кофейня в поле" режиссера Ши Сяофаня, также будет представлена лента "Рыба подо льдом" режиссера Чжан Ли.

https://ria.ru/20210408/bednost-1727407582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай