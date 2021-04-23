https://ria.ru/20210423/kiberbezopasnost-1729598075.html
В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:43
2021-04-23T11:43
2021-04-23T11:43
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елена панина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной безопасности, считает член думского Комитета по международным делам Елена Панина.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне."Предложение российской стороны станет хорошим тестом на искренность намерений США сотрудничать в сфере международной безопасности. Посмотрим, что ответит Вашингтон", - заявила Панина РИА Новости.Она также отметила, что продление СНВ-3 - "это хорошо", но, помимо ядерных вооружений, "существует еще несколько сфер, которые критичны для международной безопасности, но в которых из-за позиции США и их союзников идет крайне опасная игра без правил"."В первую очередь это, конечно, сфера кибербезопасности, затем – сфера биологической безопасности, где Запад уже много лет уклоняется от создания каких бы то ни было контрольных механизмов. Наконец, это и сфера использования политических технологий, с помощью которых коллективный Запад вмешивается во внутренние дела суверенных государств, организуя "цветные революции", - отметила Панина.Во всех этих сферах США и их союзники, по словам Паниной, пытаются "камуфлировать свою деструктивную позицию веером провокаций, обвиняя РФ то в "кибератаках", то во "вмешательстве в выборы", то во всевозможных "отравлениях", вводят под этими надуманными предлогами антироссийские санкции"."На этом фоне наша страна ведет себя сдержанно, как великая держава, которой исторически присуще чувство глобальной ответственности за мировые процессы", - подчеркнула Панина.
https://ria.ru/20210423/razvedka-1729574207.html
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россия, елена панина, сша, в мире
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной безопасности, считает член думского Комитета по международным делам Елена Панина
.
Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне.
"Предложение российской стороны станет хорошим тестом на искренность намерений США сотрудничать в сфере международной безопасности. Посмотрим, что ответит Вашингтон", - заявила Панина РИА Новости.
Она также отметила, что продление СНВ-3 - "это хорошо", но, помимо ядерных вооружений, "существует еще несколько сфер, которые критичны для международной безопасности, но в которых из-за позиции США
и их союзников идет крайне опасная игра без правил".
"В первую очередь это, конечно, сфера кибербезопасности, затем – сфера биологической безопасности, где Запад уже много лет уклоняется от создания каких бы то ни было контрольных механизмов. Наконец, это и сфера использования политических технологий, с помощью которых коллективный Запад вмешивается во внутренние дела суверенных государств, организуя "цветные революции", - отметила Панина.
Во всех этих сферах США и их союзники, по словам Паниной, пытаются "камуфлировать свою деструктивную позицию веером провокаций, обвиняя РФ
то в "кибератаках", то во "вмешательстве в выборы", то во всевозможных "отравлениях", вводят под этими надуманными предлогами антироссийские санкции".
"На этом фоне наша страна ведет себя сдержанно, как великая держава, которой исторически присуще чувство глобальной ответственности за мировые процессы", - подчеркнула Панина.