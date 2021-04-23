https://ria.ru/20210423/kiberbezopasnost-1729598075.html

В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности

В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности

Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:43

2021-04-23T11:43

2021-04-23T11:43

россия

елена панина

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной безопасности, считает член думского Комитета по международным делам Елена Панина.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне."Предложение российской стороны станет хорошим тестом на искренность намерений США сотрудничать в сфере международной безопасности. Посмотрим, что ответит Вашингтон", - заявила Панина РИА Новости.Она также отметила, что продление СНВ-3 - "это хорошо", но, помимо ядерных вооружений, "существует еще несколько сфер, которые критичны для международной безопасности, но в которых из-за позиции США и их союзников идет крайне опасная игра без правил"."В первую очередь это, конечно, сфера кибербезопасности, затем – сфера биологической безопасности, где Запад уже много лет уклоняется от создания каких бы то ни было контрольных механизмов. Наконец, это и сфера использования политических технологий, с помощью которых коллективный Запад вмешивается во внутренние дела суверенных государств, организуя "цветные революции", - отметила Панина.Во всех этих сферах США и их союзники, по словам Паниной, пытаются "камуфлировать свою деструктивную позицию веером провокаций, обвиняя РФ то в "кибератаках", то во "вмешательстве в выборы", то во всевозможных "отравлениях", вводят под этими надуманными предлогами антироссийские санкции"."На этом фоне наша страна ведет себя сдержанно, как великая держава, которой исторически присуще чувство глобальной ответственности за мировые процессы", - подчеркнула Панина.

https://ria.ru/20210423/razvedka-1729574207.html

https://ria.ru/20210311/kiberugrozy-1600701945.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена панина, сша, в мире