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В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:43
2021-04-23T11:43
россия
елена панина
сша
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной безопасности, считает член думского Комитета по международным делам Елена Панина.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне."Предложение российской стороны станет хорошим тестом на искренность намерений США сотрудничать в сфере международной безопасности. Посмотрим, что ответит Вашингтон", - заявила Панина РИА Новости.Она также отметила, что продление СНВ-3 - "это хорошо", но, помимо ядерных вооружений, "существует еще несколько сфер, которые критичны для международной безопасности, но в которых из-за позиции США и их союзников идет крайне опасная игра без правил"."В первую очередь это, конечно, сфера кибербезопасности, затем – сфера биологической безопасности, где Запад уже много лет уклоняется от создания каких бы то ни было контрольных механизмов. Наконец, это и сфера использования политических технологий, с помощью которых коллективный Запад вмешивается во внутренние дела суверенных государств, организуя "цветные революции", - отметила Панина.Во всех этих сферах США и их союзники, по словам Паниной, пытаются "камуфлировать свою деструктивную позицию веером провокаций, обвиняя РФ то в "кибератаках", то во "вмешательстве в выборы", то во всевозможных "отравлениях", вводят под этими надуманными предлогами антироссийские санкции"."На этом фоне наша страна ведет себя сдержанно, как великая держава, которой исторически присуще чувство глобальной ответственности за мировые процессы", - подчеркнула Панина.
https://ria.ru/20210423/razvedka-1729574207.html
https://ria.ru/20210311/kiberugrozy-1600701945.html
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россия, елена панина, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности

11:43 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предложение Москвы возобновить совместную работу по борьбе с киберугрозами покажет искренность намерений США по сотрудничеству в сфере международной безопасности, считает член думского Комитета по международным делам Елена Панина.
Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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"Предложение российской стороны станет хорошим тестом на искренность намерений США сотрудничать в сфере международной безопасности. Посмотрим, что ответит Вашингтон", - заявила Панина РИА Новости.
Она также отметила, что продление СНВ-3 - "это хорошо", но, помимо ядерных вооружений, "существует еще несколько сфер, которые критичны для международной безопасности, но в которых из-за позиции США и их союзников идет крайне опасная игра без правил".
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"В первую очередь это, конечно, сфера кибербезопасности, затем – сфера биологической безопасности, где Запад уже много лет уклоняется от создания каких бы то ни было контрольных механизмов. Наконец, это и сфера использования политических технологий, с помощью которых коллективный Запад вмешивается во внутренние дела суверенных государств, организуя "цветные революции", - отметила Панина.
Во всех этих сферах США и их союзники, по словам Паниной, пытаются "камуфлировать свою деструктивную позицию веером провокаций, обвиняя РФ то в "кибератаках", то во "вмешательстве в выборы", то во всевозможных "отравлениях", вводят под этими надуманными предлогами антироссийские санкции".
"На этом фоне наша страна ведет себя сдержанно, как великая держава, которой исторически присуще чувство глобальной ответственности за мировые процессы", - подчеркнула Панина.
 
РоссияЕлена ПанинаСШАВ мире
 
 
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