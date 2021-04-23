https://ria.ru/20210423/kapremont-1729581157.html

Более 20 млрд рублей потратят на капремонт в МКД Подмосковья

Более 20 млрд рублей потратят на капремонт в МКД Подмосковья

Свыше 21 миллиарда рублей направят на капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье в 2021 году, сообщил генеральный директор Фонда капитального... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:19

2021-04-23T10:19

2021-04-23T10:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Свыше 21 миллиарда рублей направят на капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье в 2021 году, сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов."В рамках программы капитального ремонта, в 2021 году мы планируем провести работы в 3044 домах. На эти цели будет потрачено 21 миллиард рублей", - сказал Николов на пресс-конференции.Согласно презентации министерства жилищно-коммунального хозяйства, с начала года был произведен ремонт в 606 многоквартирных домах на сумму 2,1 миллиарда рублей. В ходе работ, было отремонтировано 58 фасадов, 138 кровель, а также заменено 455 лифтов в 179 многоквартирных домах.

https://ria.ru/20210422/podezdy-1729488859.html

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московская область (подмосковье)